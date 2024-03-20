Соня Морозюк вперше розповіла, як "покинула" Романа Гринкевича (відео)
Соня Морозюк вперше публічно прокоментувала скандал навколо її колишнього нареченого Романа Гринкевича, родина якого стала фігурантами корупційного скандалу щодо відмивання грошей на українській армії.
25-річна художниця з Харкова Соня Морозюк, яка стала фігуранткою в корупційному скандалі навколо родини Гринкевичів, оскільки була нареченою Романа Гринкевича розповіла, як розійшлася з коханим. Перше публічне інтерв’ю художниця дала Дмитру Гордону.
Зокрема, в розмові про уже колишнього нареченого Соня Морозюк зізналася, що до корупційного скандалу не знала про родинні схеми Гринкевичів і не бачила того всього дорогого майна, яке виявили вже після.
Дівчина зізналася, що познайомилася з Романом Гринкевичем задовго до всіх подій. Спочатку вони спілкувалися онлайн, а після у них почали розвиватися стосунки. Коли наприкінці грудня затримала батька нареченого Соні Морозюк Ігоря Гринкевича, який пропонував хабар співробітникам ДБР, дівчина була шокована такою звісткою.
Художниця зізналася, що після цього стосунки з її нареченим кардинально змінилися. Зокрема, Соня стверджує, що вони з Романом бачили різні шляхи вирішення ситуації, якщо вона хотіла виправдатися за те, що відбувається і довести свою невинуватість, то Роман бачив все по іншому. Через непорозуміння з Романом Соня вирішила, що їм потрібно розійтись.
"Я кохала іншу людину. Я любила його. Наша остання зустріч була, мені здається, що 8 січня. На наступний день до мене приїхала мама, щоб мене підтримати, бо я була в такому стані, не дуже. І я вже з мамою з того часу перебувала на своїй квартирі. До мене не приїжджав Роман і ми не бачилися в місті, або в будинку, ніде. Я не пам’ятаю нашу останню зустріч", — розповіла Морозюк.
Ще деякий час пара підтримувала спілкування в онлайн. Саме через події, які розвивалися і інформацію, яка почала з'являтися проти художниці, Соня Морозюк прийняла рішення припинити спілкування з нареченим.За словами Соні, спочатку вона намагалася особисто поговорити з Романом Гринкевичем, однак він не знайшов часу на це, тому вона повідомила про розрив у смсці.
"На жаль, коли я з’їхала на свою квартиру, ми спілкувались по телефону, ми не бачилися, і коли я для себе прийняла це важке рішення, що потрібно завершувати ці стосунки. Звичайно, я хотіла як дорослі люди зустрітись, поговорити. Для мене це було важливо, щоб тет-а-тет. Щоб розказати, чому я вирішила так зробити. Його вислухати. Але при моїх проханнях зустрітися, він не знайшов змогу зустрітися і ми розійшлись по смсках. Я написала повідомлення. Для мене кохання, це магія двох. І це взагалі магія. Це великий дар. Коли починаються якісь фокуси, напевно, що для мене кохання закінчується. Для мене це було важке рішення", — сказала Морозюк.
Дівчина також зізналася, що у той момент, вони прийняла рішення на свою користь, адже те, що відбувалося навколо, дуже вплинуло на її ментальне здоров’я.
"Я не вважаю за погне вибирати себе, в тому сенсі, коли тобі погано і ти йдеш. Мені стало погано, я пішла. І потім вже намагалася прийти до тями", — пояснила свій вибір художниця.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Соня Морозюк офіційно була одруженою. Крім цього, Фокус писав, майно Соні Морозюк заарештують.