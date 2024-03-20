Соня Морозюк зізналася, чому досі не продала дорогоцінні подарунки від Романа Гринкевича (відео)

Соня Морозюк зізналася, що за два місяці не змогла продати дорогоцінні подарунки від Романа Гринкевича. Однак вона не полишає надії виконати свою обіцянку.

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25-річна художниця Соня Морозюк, яка була нареченою Романа Гринкевича, який є фігурантом в скандалі щодо шахрайства із закупівлями одягу для Збройних Сил України, розповіла, чи продала коштовні подарунки від нареченого. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Дмитра Гордона.

Зокрема, ще два місяці тому Соня Морозюк зізналася, що за період її стосунків від Романа вона отримала два подарунки — обручку і кольє. Ці речі вона пообіцяла продати, а кошти віддати на потреби ЗСУ.

"Кольє Картьє було. Я не маю на нього документів і чеків відповідно. Кольє таке на сайті відповідно до цін на сайті коштує 17 тисяч євро. Стосовно каблучки, це Граф, але я ще раз наголошую, що я не маю документів, де б я знала каратність, я не знаю скільки вона коштує", — відповіла Морозюк.

На запитання Дмитра Гордона, чи вдалося Соні Морозюк реалізувати обіцяне, дівчина відповіла, що поки не продала коштовності, однак не відмовляється від своїх слів. На жаль, за словами Соні, вона немає документів на коштовності, тому зараз вирішує це питання, адже не хоче за безцінь продати дорогоцінні подарунки.

Також Соня Морозюк відповіла, кому планує передати виручені кошти. Як з’ясувалося, це буде заступник командира 14 окремого батальйону Євген Карась, який захищає Україну на Сході ще з 2014 року. На початку війни, під час оборони Києва він втратив рідного брата Володимира.

"Все залишається в силі. Я написала, як тільки це станеться, я про це розповім. Ви ж розумієте, що в мене немає на це все документів на прикраси. Вони дарувалися без документів. Це зараз в процесі. Як тільки я отримаю гроші за прикраси я їх переведу Жені Карасю. Це військовий. У мене в грудні з ним була остання допомога, яку я встигла зробити до цього інциденту. Це ми передали 8 автівок. Я хочу багато з них взяти, але ж ви розумієте я не маю змоги піти в магазин Картьє. Це вже ношене, без документів. Віддавати кольє за тисячу доларів? Я сама хочу щиро, якомога вигідніше зробити цю історію. Тож я чекаю. Я від своїх слів не відмовляюся", — сказала Морозюк.

00:13:52 Про дорогі подарунки Романа

Нагадаємо, раніше ми писали, Соня Морозюк вперше розповіла, як "покинула" Романа Гринкевича. Крім цього, Фокус писав, що Соня Морозюк офіційно була одруженою.