Бойфренд Ані Лорак заговорив про Україну на фоні теракту в РФ

Внаслідок стрілянини та пожежі в концертному залі в місті Красногорськ загинуло понад 130 людей. Обранець співачки, яка мовчить про російське вторгнення в Україну та живе в РФ, висловив співчуття жертвам.

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Бойфренд Ані Лорак Ісаак Віджраку заговорив про Україну на фоні теракту в РФ 22 березня 2024 року. На стрілянину в концертному залі "Крокус" він відреагував в Instagram.

Віджраку задався питанням, чому "в нашому світі стільки ненависті та нетерпимості".

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"Ці риторичні питання відображають мій глибокий сум і розчарування через біль, який ми завдаємо одне одному. Чим швидше ми зрозуміємо, що наша схожість набагато переважає наші відмінності, тим швидше ми зможемо жити у світі, який приймає мир, а не конфлікт, любов, а не ненависть", — написав новий обранець уродженки Чернівецької області, яка замовчує війну в Україні.

"Я горюю за Україну, Росію, Африку та кожен куточок світу, до якого торкнулося насильство", — додав Ісаак Віджраку.

Бойфренд Ані Лорак висловив співчуття жертвам теракту в "Крокусі" 22 березня 2024 року

Судячи з профілю в Instagram, новий бойфренд Ані Лорак — "експерт з холістичного оздоровлення, філософ, творець позитивної карми". Він іноземець. Пара вже разом виходила на публіку під час заходів у РФ. Антивоєнних звернень на сторінках чоловіка із засудженням російського вторгнення на територію України не помічено.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку

Нагадаємо, Ані Лорак тим часом зібралася стати громадянкою РФ.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя колишнього чоловіка Ані Лорак, який після шлюбу зі співачкою одружився, розлучився та почав нові стосунки.