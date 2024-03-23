Бойфренд Ани Лорак заговорил об Украине на фоне теракта в РФ

В результате стрельбы и пожара в концертном зале в городе Красногорск погибло более 130 человек. Избранник певицы, которая молчит о российском вторжении в Украину и живет в РФ, выразил соболезнования жертвам.

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Бойфренд Ани Лорак Исаак Виджраку заговорил об Украине на фоне теракта в РФ 22 марта 2024 года. На стрельбу в концертном зале "Крокус" он отреагировал в Instagram.

Виджраку задался вопросом, почему "в нашем мире столько ненависти и нетерпимости".

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"Количество жертв будет расти значительно": все, что известно о теракте в "Крокусе" (видео)

"Эти риторические вопросы отражают мою глубокую печаль и разочарование из-за боли, которую мы причиняем друг другу. Чем быстрее мы поймем, что наше сходство намного перевешивает наши различия, тем быстрее мы сможем жить в мире, который принимает мир, а не конфликт, любовь, а не ненависть", — написал новый избранник уроженки Черновицкой области, которая замалчивает войну в Украине.

"Я скорблю за Украину, Россию, Африку и каждый уголок мира, которого коснулось насилие", — добавил Исаак Виджраку.

Бойфренд Ани Лорак выразил соболезнования жертвам теракта в "Крокусе" 22 марта 2024 года

Судя по профилю в Instagram, новый бойфренд Ани Лорак — "эксперт по холистическому оздоровлению, философ, создатель позитивной кармы". Он иностранец. Пара уже вместе выходила на публику во время мероприятий в РФ. Антивоенных обращений на страницах мужчины с осуждением российского вторжения на территорию Украины не замечено.

Ани Лорак и Исаак Виджраку

Напомним, Ани Лорак тем временем собралась стать гражданкой РФ.

Также Фокус писал о развитии личной жизни бывшего мужа Ани Лорак, который после брака с певицей женился, развелся и начал новые отношения.