Блейк Лайвлі попросила вибачення в Кейт Міддлтон: що сталося

Опублікована на День матері фотографія Кейт Міддлтон з дітьми викликала палкі дискусії в мережі. До насміхань приєдналася і Блейк Лайвлі, пошкодувавши про це пізніше.

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Американська акторка Блейк Лайвлі попросила вибачення в Кейт Міддлтон після того, як принцеса Уельська повідомила, що бореться з раком. Звернення зірка екрану залишила в Instagram.

"Я впевнена, що сьогодні всім байдуже, але я відчуваю, що маю це визнати. Я зробила дурний допис про "невдалий фотошоп", згораю від сорому сьогодні. Я перепрошую. Я шлю любов і бажаю всього найкращого, завжди", — зазначила дружина Раяна Рейнольдса.

Блейк Лайвлі попросила вибачення в Кейт Міддлтон Фото: Скріншот

15 березня 2024 зірка серіалу "Пліткарка" опублікувала комічно відредаговану фотографію, рекламуючи свою лінію напоїв Betty Buzz, на якій вона сидить біля басейну, тримаючи банку Betty Booze зі збільшеним великим пальцем і лимоном, що плаває над її головою. Втім, Блейк уже видалила допис.

Блейк Лайвлі Фото: Blake Lively/instagram

Таким чином акторка натякнула на візуальні аномалії на фотографії, опублікованій 10 березня королівською родиною, на якій зображені Кейт Міддлтон і її троє дітей, що спонукало AP та інші інформаційні агентства видалити зображення зі своїх ресурсів.

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Згодом принцеса Уельська зізналася: "Як і багато фотографів-любителів, я іноді експериментую з редагуванням".

Кейт Міддлтон з дітьми

Інцидент призвів до бурхливих спекуляцій щодо тривалої відсутності принцеси на публіціі. Ходили чутки про її пластичні операції, розлучення з Вільямом та навіть позашлюбних дітей. Втім, згодом Кетрін прямо звернулася до прихильників та зізналася, що наразі бореться з раком.

Нагадаємо, брат Кейт Міддлтон публічно звернувся до сестри.

Також Фокус писав про реакцію короля Чарльза ІІІ на важку хворобу його невістки.