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Стиль життя

Періс Гілтон відповіла, коли покаже доньку Лондон

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Фото: Instagram/Paris Hilton | Періс Гілтон із сином Феніксом

Дівчинка народилася наприкінці 2023 року. Зіркова мама лише раз ділилася сімейними фото, на яких не було видно обличчя малюка.

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43-річна американська світська левиця Періс Гілтон відповіла стурбованим шанувальникам, які запитали її про те, чому вона ніколи не показує свою маленьку доньку Лондон в соціальних мережах.

Опублікувавши в TikTok відео, на якому вона грає зі своїм однорічним сином Феніксом, знаменитість отримала низку коментарів від шанувальників із запитанням, чому вона не публікує кадри з Лондон, яка народилася в листопаді 2023 року.

"Де Лондон?" — запитав один фанат. А інший написав: "Фенікс просто дорогоцінний. Я не можу дочекатися, поки ти відчуєш себе в безпеці, щоб показати нам його сестру".

"Люблю вас. Незабаром", — відповіла мама двох дітей.

Син Періс Гілтон Fullscreen
Син Періс Гілтон
Фото: Скріншот

Під час великодніх вихідних Періс поділилася серією святкових знімків, на яких вони з маленьким Феніксом разом відзначали християнське свято.

Коли один фанат згадав, що їм не терпиться побачити Лондон, чоловік Гілтон, венчурний капіталіст Картер Реум, відповів: "Не зовсім готовий поділитися нею зі світом, але вона чарівна і виглядає так само, як її мама".

Періс Гілтон із сином Феніксом

Реум також прокоментував серію знімків: "Наймиліший, найщасливіший хлопчик з найкращою мамою".

Періс Гілтон з родиною

Нагадаємо, Періс Гілтон привітала маму з днем народження.

Також Фокус писав про клонованих собак Періс Гілтон.