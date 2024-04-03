Меган Фокс різко змінила імідж (фото)

Меган Фокс написала, що вона "вступає в епоху джедаїв".

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37-річна акторка Меган Фокс, як і її майже вже майже колишній наречений Machine Gun Kelly, демонструє зміну іміджу. Якщо музикант зафарбував половину свого тіла в чорний колір, то Меган вирішила змінити колір волосся, чим і похвалилася на сторінці в Instagram.

На опублікованих знімках вона позує з блідо-блакитним волоссям у топі з глибоким вирізом.

"Вступаю в епоху джедаїв", — підписала пост знаменитість.

Хоча Фокс, можливо, просто натякає на естетичне зрушення, шанувальникам "Зоряних воєн" може здатися примітним, що джедаям заборонено вступати в стосунки та емоційну прихильність, оскільки це може привести їх на Темну сторону.

З рожевим волоссям Фокс ходила з лютого по квітень цього року.

Нещодавно актриса в подкасті Call Her Daddy вона підтвердила, що розірвала заручини з Колсоном Бейкером. За її словами, їхні стосунки не були призначені для публічного обговорення, і наразі вона не може ніяк коментувати їхній статус.

"Що я можу сказати, так це те, що я називаю своєю душею-близнюком, і він завжди буде прив'язаний, незважаючи ні на що", — додала вона.

Стосунки зіркової пари, яка заручилася на початку 2022 року, залишаються складними. Інсайдери кажуть, що в них проблеми з довірою.

Раніше Меган носила рожеве волосся

Меган і Колсон почали зустрічатися 2020 року після зйомок у фільмі "Опівночі у високій траві". Вони оголосили про заручини в січні 2022 року і скріпили свій союз, випивши крові одне одного. Закохані планували весілля в готичному стилі, але цьому, як показує те, що відбувається, збутися, мабуть, не судилося.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс попросила друзів познайомити її з іншим чоловіком.