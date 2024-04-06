Єдина донька Курта Кобейна показала останні кадри з ним (фото)

Фронтмен гурту Nirvana застрелився 5 квітня 1994 року. Напередодні його спадкоємиця вшанувала памʼять музиканта в 30-ті роковини його смерті.

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31-річна американська художниця та фотомодель Френсіс Бін Кобейн поділилася архівними кадрами з покійним батьком, культовим музикантом Куртом Кобейном. Фото єдина спадкоємиця лідера гурту Nirvana опублікувала в Instagram.

"30 років тому закінчилося життя мого тата", — написала спадкоємиця Кобейна та співачки Кортні Лав.

Зокрема, Френсіс показала кадри, на яких вона востаннє була з батьком. Тоді дівчинці був один рік. Музикант цілував спадкоємицю та грався з нею.

"Хотіла б я знати свого тата. Хотіла б я знати, як звучить його голос, як він любив свою каву або як почувався, коли він читав казки на ніч. Мені завжди було цікаво, чи не ловив би він пуголовків зі мною під час душного літа у Вашингтоні, чи він пахне Camel Lights та полуничним несквіком", — зазначила фотомодель.

Курт Кобейн

Зокрема, єдина донька Курта Кобейна пригадала, як він написав спадкоємиці листа ще до її народження.

"В останньому рядку було написано: "Куди б ти не йшла або куди б я не йшов, я завжди буду з тобою". Він виконав цю обіцянку", — розповіла Френсіс, додавши, що батько присутній у її житті, попри смерть, адже живе в піснях.

Також американська художниця показала кадри маленького Курта Кобейна та навіть його маму. А згодом вона опублікувала архівне відео, на якому музикант грається з донькою.

Курт Кобейн з донькою Фото: Frances Bean Cobain\Instagram

Френсіс Бін народилася у шлюбі Кортні Лав та Курта Кобейна в 1992 році.

Кортні Лав з донькою

Дівчина більше надає перевагу художньому мистецтву, вона малює картини та створює проєкти в абстрактному стилі. У 2023 році вона одружилася вдруге. Її обранцем став скейтбордист Райлі Хоук.

Нагадаємо, смерть Курта Кубейна могла не бути самогубством.

Також Фокус писав про деталі смерті Курта Кобейна в 1994 році.