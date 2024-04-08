Шоумен Олександр Педан у 42-роки вирішив ще раз вступити в університет (відео)

Олександр Педан вже має одну вищу освіту, однак зараз він планує монетизувати свою плпулярність та освоїти державне управління.

Related video

У 42 роки телеведучий та шоумен Олександр Педан вирішив вдруге вступити в університет та здобути вищу освіту. Про це він розповів в програмі "Ближче до зірок".

Олександр Педан вже має одну вищу освіту за фахом економіки, однак, як зізнався ведучий, вона йому в житті такі і не знадобилася. Зараз же він планує освоїти професію повʼязану з державним управлінням.

За словами Олександра Педана, він хоче монетизувати свою популярність, так щоб бути корисним ще й державі.

Як виявилося, телеведучий не сам вирішив здобувати ще одну освіту, в цьому його підтримала і дружина Інна.

Олександр Педан розповів, що Інна 10 років віддала освіті дітей, працюючи вчителем англійської мови. Однак, вона раніше прийняла рішення змінити свою професію і вже встигла закінчити навчання за спеціальністю "Сексолог". Зараз же Інна вступила в ще один навчальний заклад, де вивчає психоаналітику. Крім цього, дружина телеведучого має власну школу статевого виховання дітей.

Зараз же пара вирішила разом навчатися. Олександр Педан зізнався, що дружина коли дізналася, що він буде вступати в університет, сказала, що він вкрав її мрію, адже вона теж мріяла там навчатися.

Зараз же Інна та Олександр будуть разом навчатися в одному університеті, але на різних спеціальностях.

Крім цього, старша донька пари, Валерія зараз також навчається в Львові. Разом з нею Олександр Педан знімає освітній проєкт, мета якого популяризувати навчальні заклади в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, Олександр Педан пояснив, чому хотів взяти на поруки друга-корупціонера. Крім цього, Фокус писав, хакери вкрали відеоканал у ведучого Олександра Педана.