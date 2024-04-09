Відомий телеведучий Олександр Педан заявив про те, що хоче усиновити дитину (відео)

Олександр Педан уже має двох дітей — доньку Валерію та сина Марка. Однак разом із дружиною Інною пара обговорює можливість подарувати сім'ю дитині, яка залишилася без опіки батьків

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Телеведучий Олександр Педан разом із дружиною задумався над тим, щоб усиновити дитину. Про це шоумен розповів в ефірі українського телешоу "Ближче до зірок".

Олександр Педан відверто розповів, що разом із дружиною Іриною неодноразово обговорював тему усиновлення. Телеведучий дійшов висновку, що бажання подарувати сім'ю дитині, яка залишилася без батьківського піклування, у нього є. Однак при цьому потрібно враховувати деякі нюанси.

"Ми з дружиною говорили про усиновлення. Думали та досі думаємо", — сказав Педан.

Однак плани з усиновлення дитини все ж довелося відкласти. За словами Олександра, і він, і його дружина Ірина зараз щільно зайняті робочими питаннями й в них абсолютно не вистачатиме часу на дитину. І це при тому, що, на думку телеведучого, усиновлені син або донька вимагатимуть у рази більше часу і турботи, ніж це знадобилося б, якби дитина не втратила біологічних батьків.

"Якщо зараз взяти маленьку дитину, їй потрібно дати рівно стільки уваги, ось скільки їй потрібно. Зараз, на жаль, я не бачу в собі такого ресурсу", — уточнив Олександр Педан.

Зазначимо, що в Олександра і його дружини Інни — викладача англійської мови в одній із київських гімназій — уже є двоє дітей. Старшій Валерії цього року виповнилося 19 років. А молодшому синові Марку зараз сім років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шоумен Олександр Педан у 42-роки вирішив ще раз вступити до університету. Він уже має одну вищу освіту, проте зараз він планує монетизувати свою популярність і освоїти державне управління.

А в січні 2024 року зірка українського шоубізнесу Наталія Могилевська відповіла на звинувачення в усиновленні дітей заради піару. Зірка зазначила, що залишила кар'єру на піку успіху ще 10 років тому. Майже два роки вона приховувала, що стала мамою двох дітей.