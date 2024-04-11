"Ти сам собі риєш яму": Влад Міцкевич публічно звернувся до продюсера Олі Полякової

Влад Міцкевич публічно звернувся до продюсера Олі Полякової Михайла Ясинського та оприлюдних їх листування.

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Шеф-кухар Влад Міцкевич, який нещодавно заявив, що мав роман зі співачкою Олею Поляковою, звернувся до її продюсера, після його заяви, про невдалий піар-хід. Своє звернення до Ясинського Міцкевич опублікував у себе на сторінці в інстаграм.

Днями Міцкевич зізнався, що насправді ніякого роману між ним та Олею Поляковою не було, а відео, яке він виклав, були заради хайпу. Він також зізнався, що зробив він це більше через конфлікт з продюсером Олі Полякової Михайлом Ясинським, з яким, за словами Міцкевича, у них виник конфлікт через гроші.

Вже наступного дня Михайло Ясинський прокоментував свій конфлікт з Владом Міцкевичем і назвав його вчинок "невдалою піар-компанією". Міцкевич вирішив відреагувати на всі заяви у свій бік, які пролунали з вуст Ясинського.

"Друзі, хочу прокоментувати інтерв’ю Міші Ясинського, який просто суперечить сам собі, каже, що це невдала піар-компанія, а цим самим створює мені нову піар-компанію. Мішо, думай хоча б, що ти робиш", — сказав Міцкевич.

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Вже у наступному відео шеф-кухар показав листування з Михайлом Ясинським, щоб показати, чим закінчилася їх історія. У листуванні Міцкевич надіслав Ясинському список витрат, які відбулися протягом місяця роботи над проєктами Олі Полякової. Там же Ясинський відповів Міцкевичу, щоб він детальніше розписав, що, коли, де та для чого. У результаті Міцкевич нецензурно послав Ясинського.

"Хочу відреагувати на коментарі Міши Ясинського. Скажу вам наступне, розійшлись ми приблизно так (скрін повідомлень). Я не скидав йому дійсно ніякі таблички, тому що він може скинути переписку далі і ви зрозумієте чому. Але він цього ніколи не зробить, тому що він сам себе поховає. Далі стосовно невдалого піар-ходу і всього іншого. Кліпу ще немає, це по-перше. По-друге, така ситуація склалася, у Олі нещодавно з’явився новий кліп і там 15 тисяч переглядів. Міш, займайся краще своїми ділами, не треба, в тебе немає ні аргументів, немає ніяких доказів, немає зовсім нічого. Ти сам собі риєш яму, і риєш яму своїх артистів. Чи працюй, чи просто геть з цього поля і не займайся, тим чим ти займаєшся, освоюю бюджет. Гарного тобі дня, друже. Тримайся. Чи працюй", — сказав Міцкевич.

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