"Ты сам себе роешь яму": Влад Мицкевич публично обратился к продюсеру Оли Поляковой

Влад Мицкевич публично обратился к продюсеру Оли Поляковой Михаилу Ясинскому и обнародовал их переписку.

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Шеф-повар Влад Мицкевич, который недавно заявил, что имел роман с певицей Олей Поляковой, обратился к ее продюсеру, после его заявления, о неудачном пиар-ходе. Свое обращение к Ясинскому Мицкевич опубликовал у себя на странице в инстаграм.

На днях Мицкевич признался, что на самом деле никакого романа между ним и Олей Поляковой не было, а видео, которое он выложил, были ради хайпа. Он также признался, что сделал он это больше из-за конфликта с продюсером Оли Поляковой Михаилом Ясинским, с которым, по словам Мицкевича, у них возник конфликт из-за денег .

Уже на следующий день Михаил Ясинский прокомментировал свой конфликт с Владом Мицкевичем и назвал его поступок "неудачной пиар-компанией". Мицкевич решил отреагировать на все заявления в свою сторону, которые прозвучали из уст Ясинского.

"Друзья, хочу прокомментировать интервью Миши Ясинского, который просто противоречит сам себе, говорит, что это неудачная пиар-компания, а тем самым создает мне новую пиар-компанию. Миша, думай хотя бы, что ты делаешь", — сказал Мицкевич.

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Уже в следующем видео шеф-повар показал переписку с Михаилом Ясинским, чтобы показать, чем закончилась их история. В переписке Мицкевич прислал Ясинскому список расходов, которые произошли в течение месяца работы над проектами Оли Поляковой. Там же Ясинский ответил Мицкевичу, чтобы он подробнее расписал, что, когда, где и для чего. В результате Мицкевич нецензурно послал Ясинского.

"Хочу отреагировать на комментарии Миши Ясинского. Скажу вам следующее, разошлись мы примерно так (скрин сообщений). Я не сбрасывал ему действительно никакие таблички, потому что он может сбросить переписку дальше и вы поймете почему. Но он этого никогда не сделает, потому что он сам себя похоронит. Далее касаемо неудачного пиар-хода и всего остального. Клипа еще нет, это во-первых. Во-вторых, такая ситуация сложилась, у Оли недавно появился новый клип и там 15 тысяч просмотров. Миш, занимайся лучше своими делами, не надо, у тебя нет ни аргументов, нет никаких доказательств, нет совсем ничего. Ты сам себе роешь яму, и роешь яму своих артистов. Или работай, или просто вон с этого поля и не занимайся, тем чем ты занимаешься, осваиваю бюджет. Хорошего дня, приятель. Держись. Или работай", — сказал Мицкевич.

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