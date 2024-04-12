61-річна Демі Мур вразила сукнею з вирізом (фото, відео)

Знаменитість стала гостею благодійного вечора. Її відзначили за роботу з усвідомленням про рак жінок.

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61-річна американська акторка Демі Мур відвідала благодійну подію в чорній сукні з вирізом на нозі. Про це пише Daily Mail.

Демі Мур, Ешлі Грін і Мелані Ґріффіт були серед знаменитостей, які відвідали 25-й "Незабутній вечір", який відбувся напередодні для Фонду дослідження раку жінок у Лос-Анджелесі.

Колишня дружина Брюса Вілліса вразила публіку елегантною чорною сукнею Gucci без рукавів із пишним боковим розрізом, який сягав її стегна. На ногах мами трьох дітей були туфлі на підборах у тон. Вона розпустила своє довге темне волосся та зробила вечірній макіяж.

Зокрема, вечірній образ знаменитість доповнила прикрасами ювелірного дому Cartier.

Демі Мур Фото: Getty Images

Мур – одна з цьогорічних лауреатів події. Зірка екрану отримала нагороду Courage Award за "її непохитну підтримку та відданість підвищенню обізнаності про рак грудей". Виступаючи на заході, Демі також вшанувала свою тітку, яка пережила рак грудей.

Демі Мур Фото: Getty Images

У соцмережах акторка також поділилася кадрами, на яких продемонструвала вбрання з усіх боків. Традиційно образ допоміг створити її давній стиліст Бред Горескі.

Демі Мур

"Потужний вечір з відзнакою та святкуванням неймовірної роботи Фонду дослідження раку жінок", — написала ексдружина Брюса Вілліса, показавши більше фото із зірковими гостями вечора.

Демі Мур, Том Генкс з дружиною Рітою відвідали благодійний вечір

Благодійний захід також відвідав актор Том Генкс з дружиною Рітою Вілсон, яка свого часу перенесла онкологію.

Нагадаємо, Демі Мур на одному фото показала всіх доньок від Брюса Вілліса та їхню онуку.

Також Фокус писав про невиліковну хворобу доньки Демі Мур.