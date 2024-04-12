61-летняя Деми Мур поразила платьем с вырезом (фото, видео)

Знаменитость стала гостьей благотворительного вечера. Ее отметили за работу с осознанием о раке женщин.

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61-летняя американская актриса Деми Мур посетила благотворительное событие в черном платье с вырезом на ноге. Об этом пишет Daily Mail.

Деми Мур, Эшли Грин и Мелани Гриффит были среди знаменитостей, посетивших 25-й "Незабываемый вечер", который состоялся накануне для Фонда исследования рака женщин в Лос-Анджелесе.

Бывшая жена Брюса Уиллиса поразила публику элегантным черным платьем Gucci без рукавов с пышным боковым разрезом, который достигал ее бедра. На ногах мамы троих детей были туфли на каблуках в тон. Она распустила свои длинные темные волосы и сделала вечерний макияж.

В частности, вечерний образ знаменитость дополнила украшениями ювелирного дома Cartier.

Деми Мур Фото: Getty Images

Мур — одна из нынешних лауреатов события. Звезда экрана получила награду Courage Award за "ее непоколебимую поддержку и преданность повышению осведомленности о раке груди". Выступая на мероприятии, Деми также почтила свою тетю, которая пережила рак груди.

Деми Мур Фото: Getty Images

В соцсетях актриса также поделилась кадрами, на которых продемонстрировала наряд со всех сторон. Традиционно образ помог создать ее давний стилист Брэд Горески.

Деми Мур

"Мощный вечер с наградой и празднованием невероятной работы Фонда исследования рака женщин", — написала экс-супруга Брюса Уиллиса, показав больше фото со звездными гостями вечера.

Деми Мур, Том Хэнкс с женой Ритой посетили благотворительный вечер

Благотворительное мероприятие также посетил актер Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон, которая в свое время перенесла онкологию.

Напомним, Деми Мур на одном фото показала всех дочерей от Брюса Уиллиса и их внучку.

Также Фокус писал о неизлечимой болезни дочери Деми Мур.