Що чекає на єврофанів і де дивитися трансляцію: найцікавіше про "Євробачення 2024"

До пісенного конкурсу залишилося менше місяця. І для гостей заходу вже облаштували Eurovision Village.

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"Євробачення 2024" цього року пройде в місті Мальме, Швеція, оскільки минулого року вже вдруге перемогла співачка Лорін (Loreen). Для гостей заходу вже облаштували Eurovision Village, а тим, хто стежитиме за конкурсом не у Швеції, Фокус розповість, що чекає на гостей, хто вестиме концерт, де дивитися його онлайн і як віддати голос за улюбленого виконавця.

Loreen, яка торік здобула перемогу (вже вдруге) в Ліверпулі з піснею Tattoo, привезла Євробачення до Швеції. Хоч конкурс і проходив у Великій Британії, офіційно це був конкурс України, адже 2022 року перемогли Kalush Orchestra з композицією "Стефанія". Але через війну зі ЗС РФ його довелося перенести.

Лорін перемогла минулого року Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Від України на конкурс цього року поїдуть Alyona Alyona разом із Jerry Heil, які представлять пісню Teresa & Maria.

Пісня Teresa & Maria

Перемога Лорін — це сьома перемога Швеції на Євробаченні після перемог у 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 і 2015 роках. Це робить Швецію найуспішнішою країною на Євробаченні поряд з Ірландією. Лорін також стала першою жінкою і другою людиною в загальному заліку, яка двічі виграла конкурс. Мальме прийме конкурс втретє, раніше він проводився в 1992 і 2013 роках.

Відкриття Євробачення 2024

Перший і другий півфінали пісенного конкурсу, в якому візьмуть участь 37 країн, відбудуться 7 і 9 травня, а фінал відбудеться 11 травня. Уже відомо, що всі заходи в межах Євробачення відбуватимуться в парку Фолькетс. Саме там облаштували Eurovision Village. Для єврофанів передбачено три сцени, де можна буде спостерігати за виступами учасників конкурсу — Euphoria Stage, Tattoo Stage і Dancing Queen Stage. І на одній зі сцен виступить український гурт Go-A, який 2021 року спричинив фурор із піснею "Шум", а також переможець Євробачення 2014 року Кончіта Вурст та багато інших зірок.

Ведучі Євробачення 2024

Малін Акерман і Петра Меде Фото: Instagram @eurovision

Музичний конкурс цього року вестимуть двоє: голлівудська зірка шведського походження Малін Акерман і шведська телеведуча Петра Меде.

Скільки коштують квитки на Євробачення 2024, де дивитися і як голосувати

Вартість квитків на Євробачення 2024 року стартує від 145 шведських крон (майже 13 євро) і сягає подекуди 3795 крон (327 євро). VIP-квитки коштують ще дорожче.

Ті, хто до Мальме не поїдуть, зможуть дивитися конкурс онлайн. В Україні конкурс традиційно транслює "Суспільне". Подивитися можна буде на Youtube "Суспільне", "UA: Культура" тощо. Також трансляція з перекладом буде доступна в застосунку "Дія", а також на Youtube-каналі Eurovision.

Монтаж сцени для Євробачення 2024

Раніше голосування починалося тільки після того, як свої номери представлять усі заявлені учасники, але зараз лінії для голосування будуть відкриті для всіх охочих уже після першого виступу. Але за представника своєї країни все ж голосувати не можна.

Голосування буде доступне в додатку Eurovision Song Contest.

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