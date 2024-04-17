Тяжкохвора Селін Діон поділилася кадром із фільму про свою боротьбу з рідкісним синдромом

Документальний фільм "Я: Селін Діон" буде показаний на Prime Video 25 червня. У ньому йтиметься про боротьбу співачки з рідкісним неврологічним захворюванням.

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55-річна канадська співачка Селін Діон, у якої 2022 року діагностували синдром м'язової скутості, розповість про свою боротьбу за повноцінне життя в документальному фільмі "Я: Селін Діон". Закулісним кадром зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, анонсувавши дату виходу проєкту.

За її словами, фільм транслюватиметься по всьому світу на Prime Video 25 червня.

Зйомки стрічки тривали понад рік. У ній глядачі побачать і почують, як Селін намагається повернути собі нормальне життя та повернутися на сцену, попри невиліковну хворобу.

Емоційний закулісний знімок показує, як Селін має природний вигляд, коли вона б'є кулаком по повітрю, що означає її клятву не дозволяти хворобі, що змінює життя, визначати її.

Режисером картини стала номінантка на "Оскар" Ірен Тейлор. Вона представила чесний погляд на закулісся протистояння Селін та її недуги.

Ірен Тейлор поділилася в соцмережі матеріалами про співачку та фільм

"Будучи любовним листом її шанувальникам, цей надихаючий документальний фільм підкреслює музику, яка спрямовувала її життя, а також демонструє стійкість людського духу", — заявила команда артистки.

В одному з недавніх інтерв'ю Діон зізналася, що останні два роки стали для неї справжнім випробуванням. Вона вчилася жити з діагнозом і не давати йому визначати її дії.

"Оскільки шлях до відновлення моєї кар'єри триває, я усвідомила, як сильно мені не вистачало можливості бачитися зі своїми шанувальниками. Під час цієї відсутності я вирішила, що хочу задокументувати цю частину свого життя, спробувати підвищити обізнаність про це маловідоме захворювання, щоб допомогти іншим, у кого такий самий діагноз", — підкреслила Селін.

У грудні 2022 року співачка оголосила, що в неї діагностовано синдром м'язової скутості, через що їй довелося відмовитися від виступів. Однак вона не полишає надії повернутися на сцену. Через рік стан знаменитості погіршився: їй погано вдавалося контролювати м'язи обличчя.

Сестра зірки розповіла журналістам, як вона зараз почувається:

"Селін — боєць. Вона вже не так добре контролює свої м'язи, як раніше, але працює з лікарями та фізіотерапевтами, щоб одужати".

СМС — вкрай рідкісний неврологічний розлад, що вражає нервову систему, зокрема головний і спинний мозок. Захворювання характеризується загальною скутістю м'язів і болісними спазмами, які можуть посилюватися під час стресу. Пацієнту з такою недугою стає складно їсти та пересуватися.

На останніх стадіях спазми та скутість охоплюють переважну частину м'язів. Не відзначається тризму (судом жувальної мускулатури), проте уражені м'язи обличчя та глотки. Важкі спазми можуть призводити до переломів, деформацій суглобів, розривів м'язів. Після хірургічних втручань із розрізами в ділянці живота високий ризик спонтанних розривів тканини. Пацієнту стає вкрай складно їсти, пересуватися і виконувати інші необхідні для підтримки життя дії.

Причини синдрому до кінця не вивчені.

Раніше Фокус писав, що Селін Діон розповіла історію кохання зі своїм покійним чоловіком Рене Анжелілом.