Зволожує не тільки рідина: 5 овочів, які містять найбільше води

Включення цих зволожувальних овочів у свій раціон допомагає підтримувати потрібний рівень гідратації, забезпечуючи при цьому необхідні поживні речовини. Ці овочі містять найбільше води.

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Підтримка гідратації має вирішальне значення для здоров'я і гарного самопочуття, і хоча питна вода має важливе значення, ми також можемо підвищити рівень гідратації, споживаючи продукти, багаті водою. Наприклад, овочі є чудовим джерелом гідратації, оскільки багато хто з них багатий на воду, а також на необхідні вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Про це пише OnlyMyHealth.

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Огірок

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Огірки — чемпіони з гідратації, оскільки на 95% складаються з води. Вони не тільки неймовірно освіжають, а й містять мало калорій, що робить їх ідеальною закускою для тих, хто хоче схуднути або прагне підтримувати вагу в нормі. Огірки багаті на вітамін К, калій і антиоксиданти, такі як бета-каротин і флавоноїди, що мають численні переваги для здоров'я, включно з поліпшенням гідратації, зменшенням запалень і поліпшенням здоров'я шкіри.

Селера

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Селера також має зволожувальні властивості і містить понад 95% води. У ній мало калорій і багато клітковини, що робить її популярним вибором для контролю ваги і здоров'я травної системи. Крім того, селера багата на вітаміни А, С і К, а також на мінерали, такі як калій і фолієва кислота. Включення селери у свій раціон може допомогти поповнити запаси електролітів, регулювати кров'яний тиск і підтримувати гідратацію.

Помідори

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Помідори не тільки смачні, а й зволожувальні, оскільки вміст води в них становить близько 94%. Вони багаті антиоксидантами, зокрема лікопіном, який знижує ризик серцевих захворювань і деяких видів раку. Помідори також є чудовим джерелом вітамінів А, С і К, а також калію і фолієвої кислоти. Помідори, що вживаються у свіжому вигляді в салатах, приготовані в соусах або додані в супи, можуть задовольнити ваші щоденні потреби в гідратації, одночасно додаючи смаку і поживної цінності вашим стравам.

Болгарський перець

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Болгарський перець, особливо червоні та зелені сорти, є овочем із вмістом води від 92% до 94%. Вони також багаті на вітамін С: червоний болгарський перець містить навіть більше вітаміну С, ніж апельсини. Крім того, болгарський перець багатий на антиоксиданти: бета-каротин, лютеїн і кверцетин, які допомагають захистити клітини від ушкоджень і підтримують загальний стан здоров'я. Додавання болгарського перцю до салатів, печені або вживання у вигляді перекусу може підвищити рівень гідратації, надаючи стравам яскравого кольору і смаку.

Кабачки

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Кабачки відомі своїм м'яким смаком та універсальністю, також мають високий вміст води (близько 95%). Вони низькокалорійні та багаті клітковиною, вітамінами С і К, калієм і антиоксидантами, такими як каротиноїди та флавоноїди. Кабачки можна вживати сирими в салатах, нарізати спіраллю в локшину або приготувати на грилі як гарнір. Його зволожувальні властивості роблять його чудовим доповненням до вашого раціону, особливо в спекотні літні місяці, коли дуже важливо уникати зневоднення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.