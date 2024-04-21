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Стиль життя

Періс Гілтон уперше показала обличчя доньки (фото)

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Фото: Instagram/Paris Hilton | Періс Гілтон із родиною

Друга дитина Періс і її чоловіка Картера Реума народилася в листопаді 2023 року. Вони також виховують однорічного сина Фенікса.

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43-річна американська світська левиця Періс Гілтон уперше показала обличчя доньки Лондон. Сімейними кадрами мама двох дітей ділиться в Instagram.

Маленька Лондон позувала в рожевому костюмчику на руках Періс. На інших кадрах до них приєдналися тато дівчинки, венчурний капіталіст Картер Реум, та однорічний син подружжя Фенікс.

"Представляю вам Лондон Мерилін Гілтон-Реум. Я мріяла про доньку на ім'я Лондон, скільки себе пам'ятаю. Я дуже вдячна, що вона тут. Я щиро ціную кожну мить, проведену з нею", — зізналася американська знаменитість.

Зокрема, Періс розповіла своїм фоловерам, що випустила пісню з артисткою Sia "Fame Won’t Love You". За словами світської левиці, саме її шлях материнства надихнув на створення треку.

Періс Гілтон з родиною

І Лондон, і Фенікс народилися від сурогатних матерів. Первісток Періс та Картера зʼявився на світ на початку 2023 року. Його майже одразу почали активно показувати в соцмережах. З Лондон ситуація була трохи інакшою, що непокоїло фанатів зіркової мами. Майже через пів року дівчинку вперше показали світу.

Періс Гілтон із сином Fullscreen
Періс Гілтон із сином
Фото: Instagram parishilton

Гілтон та Реум одружилися у 2021 році. У венчурного капіталіста також є донька від попередніх стосунків. Втім, він практично не спілкується з нею.

Нагадаємо, Періс Гілтон відвідала зіркову вечірку в стильному образі.

Також Фокус писав про Великдень 2024 в родині Періс Гілтон.