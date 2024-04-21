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Стиль жизни

Пэрис Хилтон впервые показала лицо дочери (фото)

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Фото: Instagram/Paris Hilton | Пэрис Хилтон с семьей

Второй ребенок Пэрис и ее мужа Картера Реума родился в ноябре 2023 года. Они также воспитывают годовалого сына Феникса.

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43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон впервые показала лицо дочери Лондон. Семейными кадрами мама двоих детей делится в Instagram.

Маленькая Лондон позировала в розовом костюмчике на руках Пэрис. На других кадрах к ним присоединились папа девочки, венчурный капиталист Картер Реум, и годовалый сын супругов Феникс.

"Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Я мечтала о дочери по имени Лондон, сколько себя помню. Я очень благодарна, что она здесь. Я искренне ценю каждое мгновение, проведенное с ней", — призналась американская знаменитость.

В частности, Пэрис рассказала своим фолловерам, что выпустила песню с артисткой Sia "Fame Won't Love You". По словам светской львицы, именно ее путь материнства вдохновил на создание трека.

Пэрис Хилтон с семьей

И Лондон, и Феникс родились от суррогатных матерей. Первенец Пэрис и Картера появился на свет в начале 2023 года. Его почти сразу начали активно показывать в соцсетях. С Лондон ситуация была немного иной, что беспокоило фанатов звездной мамы. Почти через полгода девочку впервые показали миру.

Пэрис Хилтон с сыном Fullscreen
Пэрис Хилтон с сыном
Фото: Instagram parishilton

Хилтон и Реум поженились в 2021 году. У венчурного капиталиста также есть дочь от предыдущих отношений. Впрочем, он практически не общается с ней.

Напомним, Пэрис Хилтон посетила звездную вечеринку в стильном образе.

Также Фокус писал о Пасхе 2024 в семье Пэрис Хилтон.