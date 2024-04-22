Емілі Блант вийшла на публіку у вбранні від улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон (фото)

Синій із золотом ансамбль надавав акторці шику та блиску. Її партнер по фільму мав не менш елегантний вигляд.

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Канадський актор Раян Гослінг і його британська колега Емілі Блант активно просувають свій новий фільм "Каскадер". На прем'єрі в Берліні вони з'явилися на червоній доріжці в дуже ефектних образах, повідомляє Yahoo.

Гослінгу, схоже, все ж вдалося позбутися асоціації з Кеном, і перед фотографами він позував у стильному темному ідеально скроєному костюмі зі світлою смужкою на лацкані від Gucci. Образ він доповнив світлою сорочкою без краватки і чорними туфлями.

Що ж стосується Емілі, то вона мала дуже розкішний вигляд. На ній був темно-синій комбінезон з широкими штанами, золотим оздобленням по ліфу і поясом-змією від улюбленого дизайнера принцеси Уельської Jenny Packham.

Фото: Getty

До нього вона підібрала золотисті босоніжки Rosie Satin Knot від Jimmy Choo на підборах. Ансамбль актриса завершила золотими довгими сережками, які гармоніювали з її комбінезоном і взуттям.

Фільм, який представили актори, розповідає про каскадера, який вийшов на пенсію після серйозної травми. Він вирішує повернутися до роботи, коли зірка великого студійного фільму раптово зникає. Почавши своє розслідування, головний герой виявляється втягнутим у зловісну змову, з якої буде дуже важко вибратися.

Трейлер фільму "Каскадер"

Режисером комедійного бойовика виступив Девід Літч, а сценарій написав Дрю Пірс. Зйомки фільму почалися в жовтні 2022 року в Сіднеї (Австралія) і завершилися 2 березня 2023-го.

2 березня 2024 року відбувся прем'єрний показ фільму на кінофестивалі South by Southwest, а в прокат картина виходить 3 травня.

Раніше Фокус писав, що Емілі Блант розповіла, яку культову роль у фільмах Marvel могла отримати.