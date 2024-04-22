Побачити, щоб повірити: розкрито секрет барвистого гардероба Єлизавети ІІ (фото)

Попри обмеження, що стосуються королівської особи, Єлизавета ІІ включала у свій гардероб яскраві кольори. Її мета полягала у виділенні серед натовпу, і саме тому монархиня часто носила яскраві капелюхи та пальта.

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Королева Великої Британії Єлизавета ІІ, яка померла восени 2022 року, мала свою стратегію щодо гардероба. Про це пише іспанський тижневик Hola.

Хоча королівським особам не можна фарбувати навіть нігті в сміливі кольори, покійна монарша особа додала до свого гардероба неонові та інші яскраві відтінки. Протягом десятиліть вона носила помітні відтінки, включно з фуксією, лимонно-зеленим, жовтим і королівським синім.

Єлизавета ІІ часто з'являлася на публіці у вбраннях у кольорі "королівський синій" Фото: Getty Images

Куратор Королівського колекційного фонду Кароліна де Гіто зазначила, що яскраве вбрання потрібне було монархині для того, щоб її шанувальники могли розгледіти королеву в натовпі.

Яскраві вбрання потрібні були монархині для того, щоб її шанувальники могли розгледіти королеву Фото: Getty Images

"Королева завжди розуміла, що їй потрібно виділятися з натовпу, і саме з цієї причини капелюшки завжди відігравали важливу роль в її гардеробі", — зазначила де Гіто.

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Крім того, сама Єлизавета ІІ відома знаменитою фразою: "Мене потрібно побачити, щоб повірити". Саме на це були розраховані багато декоровані капелюхи королеви та її пальта з тканини яскравих кольорів, що запам'ятовуються.

Єлизавета ІІ віддавала перевагу пальтам із тканини яскравих кольорів, що запам'ятовуються Фото: Getty Images

Також британська королева зналася на аксесуарах. За словами королівського біографа Саллі Беделл Сміт, у неї було практично все, що носить із собою звичайна жінка. Дзеркальце, помада, м'ятні цукерки, окуляри для читання і, можливо, кілька ласощів для її улюблених коргі.

Британська королева велику увагу приділяла сумкам як аксесуару Фото: Getty Images

Нагадаємо, у лютому 2022 року ми писали про те, як змінювався гардероб Єлизавети II за 70 років правління. Королева Великої Британії Єлизавета II дуже ретельно підходить до вибору людей, які відповідають за її гардероб. Попередній старший камердинер Її Величності міс Пеггі Хоат виконувала свої посадові обов'язки протягом 35 років.

А в липні 2019 року ексдворецький розповів подробиці про гардероб Єлизавети II. Виявилося, що Її Величність вибирає собі вбрання за ескізами.