Софія Кінселла, авторка "Шопоголіка", повідомила, що бореться з раком мозку

Софія Кінселла, авторка бестселерів серії книг "Шопоголік", розповіла, що проходить лікування від раку мозку. Софі страждає від гліобластоми вже два роки.

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Софія Кінселла, авторка бестселерів "Шопоголік", розповіла, що вже два роки хворіє на рак. Виявилося, що письменниця захворіла ще 2022 року. Її серію книг "Шопоголік" було екранізовано 2009 року. Головні ролі в картині виконали Айла Фішер і Г'ю Денсі. Про це пише CNN.

"Я давно хотіла поділитися з вами новинами про стан здоров'я і збиралася з силами, щоб зробити це", — написала Кінселла.

Софія Кінселла

Письменниця зізналася, що наприкінці 2022 року їй поставили діагноз гліобластома — це форма агресивного раку мозку.

"Я не розповідала про це раніше, бо хотіла бути впевненою, що мої діти зможуть почути й опрацювати новини на самоті й адаптуватися до наших "нових норм", — розповіла вона.

За даними благодійної організації Cancer Research UK, гліобластоми — це тип пухлини головного мозку, що швидко зростає, і найпоширеніший тип ракової (злоякісної) пухлини головного мозку в дорослих.

Кінселла, яка живе в Сполученому Королівстві зі своїм чоловіком і дітьми, сказала, що вона перебуває під наглядом "чудової команди" в лондонській лікарні та перенесла "успішну операцію, а потім променеву терапію і хіміотерапію, яка все ще триває".

"Наразі все стабільно, і загалом я почуваюся дуже добре, хоча дуже втомлююся і пам'ять ще гірша, ніж була раніше", — додала вона.

Софія Кінселла, Айла Фішер і Г'ю Денсі на прем'єрі "Шопоголіка" Фото: Getty Images

Нагадаємо, Софія Кінселла — це псевдонім письменниці Мадлен Вікхем. Вона продала понад 45 мільйонів примірників своїх книжок, які були перекладені більш ніж 40 мовами в більш ніж 60 країнах.

Її серію книг "Шопоголік" було екранізовано 2009 року. Головну роль Ребекки Блумвуд виконала австралійська актриса Айла Фішер.

Трейлер фільму "Шопоголік"

Остання книжка Кінселли, романтична комедія "Вигорання", вийшла в жовтні.

Айла Фішер зараз перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком, актором Сашею Бароном Коеном. Про розлучення пара оголосила тільки цього року, але виявилося, що Айла спілкувалася з юристами з розлучень ще два роки тому.