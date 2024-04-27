Поганий знак: лондонців налякали "коні Апокаліпсису" і Біг-Бен, що зупинився (відео)

Двох із чотирьох коней, які втекли, прооперували. За словами британських військових, з іншими тваринами все гаразд, і вони повернуться на службу.

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Двоє коней, один з яких закривавлений, мчали центром Лондона, через що не на жарт налякали очевидців, повідомляє ABC News. За даними британської армії, ці скакуни були серед 150 коней Домашнього кавалерійського кінного полку, церемоніальної гвардії британського монарха, які щоранку проходять навчання в місті.

Як розповіли в поліції, семеро коней злякалися шуму будівельних робіт у Букінгемському палаці, і четверо з них втекли. Навтік вони кинулися після того, як поруч із ними впали будматеріали. Троє тварин скинули із себе кавалеристів. Військових оглянули медики, і після повного одужання вони знову повернуться в стрій.

Один із коней був у крові, інший врізався у двоповерховий автобус

Незрозуміло, як довго тривав інцидент, але припускають, що коні пробігли близько 6 миль, перш ніж їх затримала влада східного Лондона. Після затримання тварин відправили на лікування.

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"Двох поранених коней прооперували минулої ночі, а одного перевели в кінний госпіталь. За всіма кіньми, що залишилися, ведеться пильне спостереження", — написала британська армія в заяві на X.

У британській армії заявили, що всіх коней спіймано і двох із них прооперовано Фото: скрін

Коней, яких бачили, що біжать Лондоном, звали Віда, Троян, Квакер і Теннісон. Операцію зробили Віді та Квакеру.

"Ми хочемо подякувати всім, хто проявив таку доброту і турботу по відношенню до наших солдатів і коней. Незабаром ми надамо додаткову інформацію", — зазначили представники армії.

Пізніше з'ясувалося, що, на, здавалося б, пересічну подію люди відреагували дуже тривожно, побачивши в тому, що трапилося, погані знамення. Мало того, що чорний і білий закривавлений кінь мчали без вершників, так ще й годинник на Вежі Єлизавети, більш відомий як Біг-Бен, зупинився о 9:00. Щоправда, завдяки роботі інженерів, уже о 10:15 ранку він показував правильний час і дзвеніли як треба.

"Біг-Бен зупинився, і вулицями Лондона біжать закривавлені коні. Можливо, комусь варто перевірити круків у Вежі, тому що це ДУЖЕ схоже на фінал сезону", "Чесно кажучи, я не здивуюся, якщо це якийсь вісник Апокаліпсису, настільки антиутопічною стала ця нація", "Це на 100% те, що Одноока Відьма попередила про знак якоїсь катастрофи, що ось-ось станеться", — пишуть у соцмережах.

Закривавлений кінь налякав очевидців

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