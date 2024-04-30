Отримуйте задоволення: як навчити свій мозок полюбити тренування та спорт

Якщо ви хочете прожити довге та здорове життя, вам доведеться полюбити спорт, бо без нього ніяк. Але, виявляється, цього можна навчитися, змусивши мозок отримувати від цього заняття справжнє задоволення.

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Ви здивуєтеся, але не всі налаштовуються місяць для того, щоб один раз сходити в зал, деякі люди дійсно схильні знаходити радість у фізичних вправах. Але не варто впадати у відчай, дослідження показують, що ви можете перепрограмувати свій мозок, аби приєднатися до групи цих щасливчиків. Про це пише Women's Healthmag.

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Коли експерти виміряли електричні зв'язки в мозку людей, які ведуть активний відпочинок, вони виявили, що ті, хто вважає себе дуже терпимими до фізичних навантажень, згодом мають вищий рівень "запам'ятовуваного задоволення", згідно з новим дослідженням Міжнародного університету Флориди. Водночас ті, хто сказав, що вони не настільки терпимі, відчували певну частку "страху передчуття" або негативних почуттів ще до початку тренування.

Хорошою новиною є те, що ви можете навчитися краще сприймати спорт як фізично, так і морально, що допоможе вам відчувати наснагу від вправ загалом і не втрачати мотивацію. Спробувавши деякі з цих тактик, ви одразу помітите, як зміниться ваше ставлення до тренувань, каже керівник дослідження, доктор філософії Марсело Бігліассі.

Зробіть тренування привабливішими

Фото: Freepik

Якщо ви нейтрально ставитеся до певного виду тренування, зробіть його привабливішим для вас. За словами Бігліассі, ви можете створити штучну мотивацію та задоволення, слухаючи музику або подкасти, поки пітнієте, або навіть просто беручи участь у позитивній розмові із самими собою. Або, можливо, заняття спортом із групою чи другом стануть для вас тією тією відсутньою частиною пазла. "Ви створюєте зовнішні сигнали, які можуть допомогти вам працювати трохи сильніше та трохи швидше". Мета полягає в тому, щоб викликати позитивні враження від тренувань. Поступово ці емоції стануть звичними навіть без використання зовнішніх сигналів.

"Згадайте своє недавнє минуле й навіть дитинство. Зазвичай є підказки", — каже Бігліассі. Наприклад, якщо раніше ви любили плавати в басейні, можливо, це можна було б спробувати плавання в найближчому спортзалі. Або, можливо, у якийсь момент вашого життя ви займалися танцями, і відвідування уроку танцювального фітнесу може розпалити колишню пристрасть.

Не тренуйтеся до знесилення

Фото: Freepik

Незалежно від того, що ви робите, заняття має бути складним настільки, щоб у вас виникало почуття виконаного обов'язку, яке викликає бажання повторити його. Але це також має бути в межах ваших можливостей, щоб захистити вашу віру у свої здібності, каже Бігліассі. Дослідження показують, що коли люди обирають занадто складні вправи або ті, які їм не подобаються, то в майбутньому вони тренуються менше.

Подаруйте своєму мозку радість, вибравши, наприклад, прийнятний і комфортний для вас у цей момент темп бігу, тоді цей досвід буде легше повторити в майбутньому. "Заохочення автономії" також може бути застосовано й до тренувань із обтяженнями, каже дослідник Діого Тейшейра. Тож якщо триваліший відпочинок між підходами допомагає вам почуватися краще, робіть це, оскільки це створить у вашому мозку позитивні асоціації. "Більше не завжди означає краще, і приємне заняття з часом буде легше підтримувати", — каже Тейшейра.

Моніторинг за допомогою трекера також може дати вам змогу побачити роботу, яку ви виконуєте, що поліпшить ваше ставлення до фітнесу й, отже, до щастя, яке ви відчуваєте після фізичних вправ.

Давайте мозку мотивацію

Фото: Freepik

Люди влаштовані так, щоб економити якомога більше енергії та зберігати якомога більше жиру. Тому іноді, особливо коли вправи стають інтенсивними, потрібно нагадувати собі, чому та заради чого ви робите це. "Деяким частинам нашого мозку складно сприймати вправи", — каже Бігліассі.

Наприклад, нагадування про те, що кардіо важливе як для здоров'я серця, так і для когнітивних функцій, може слугувати мотиваційним сигналом. Це допоможе вам почуватися позитивніше в цей момент і послідовніше виконувати вправи в майбутньому. Так ви пов'яжете тепер цю діяльність із метою та результатами для здоров'я і зовнішності. Дивно, але негативні думки також можуть діяти як позитивні сигнали (наприклад, уявити, що ваша енергія та настрій падають через те, що ви пропустили тренування, може бути неймовірно потужним). Вважайте це знаком, що настав час піти на прогулянку або почати тренування просто зараз.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.