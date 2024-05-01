Донька принцеси Беатріс наслідує принцесу Шарлотту: про яке хобі мова

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці виховують дворічну доньку Сієнну. Також у бізнесмена є син Вулфі від попередніх стосунків.

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Донька принцеси Беатріс Сієнна Елізабет наслідує принцесу Шарлотту. Про це пише Hello Magazine.

Виявилося, що дворічна онука принца Ендрю та Сари Фергюсон є великою шанувальницею балету, як і спадкоємиця Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Нещодавно принцеса Беатріс була на приватній вечірці в готелі Broadwick у лондонському районі Сохо, яку організувала її близька подруга та дієтологиня Габріела Пікок. Під час події королівська персона розповіла, як вона поєднує роботу з тим, щоб бути мамою маленької дочки Сієнни, якій у вересні 2024 виповнюється три роки.

"Я зайнята своєю роботою та бігаю за дворічною дитиною, яка тримає мене на ногах. До речі, Сієнна любить балет!" — зізналася дружина італійського аристократа Едоардо Мапеллі Моцці.

Принцеса Беатріс з чоловіком та донькою

Маленька дівчинка, у якої також є старший зведений брат Вулфі від попередніх стосунків батька, наслідує свою двоюрідну сестру принцесу Шарлотту через її любов до балету.

Принцеса Уельська Кейт уперше згадала про любов своєї дитини до балету ще у 2017 році, зазначивши, що Шарлотта "дуже любить [балет]". Принц Вільям також підтвердив захоплення єдиної доньки, пояснивши: "Шарлотта бігає по кухні у своїх сукнях, балетних штучках і тому подібному".

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

А 2023 року для онуки короля Великої Британії Чарльза ІІІ влаштували особливу вечірку з нагоди восьмого дня народження, коли Кейт Міддлтон взяла свою дочку та невелику компанію друзів на виставу Королівського балету та Національного балету Канади "Попелюшка".

Нагадаємо, чи стане принцеса Шарлотта "наступним принцом Гаррі".

Також Фокус писав про вихід принцеси Беатріс з чоловіком у світ.