Дочь принцессы Беатрис подражает принцессе Шарлотте: о каком хобби речь

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци воспитывают двухлетнюю дочь Сиенну. Также у бизнесмена есть сын Вулфи от предыдущих отношений.

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Дочь принцессы Беатрис Сиенна Элизабет подражает принцессе Шарлотте. Об этом пишет Hello Magazine.

Оказалось, что двухлетняя внучка принца Эндрю и Сары Фергюсон является большой поклонницей балета, как и наследница Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Недавно принцесса Беатрис была на частной вечеринке в отеле Broadwick в лондонском районе Сохо, которую организовала ее близкая подруга и диетолог Габриэла Пикок. Во время события королевская персона рассказала, как она совмещает работу с тем, чтобы быть мамой маленькой дочери Сиенны, которой в сентябре 2024 исполняется три года.

"Я занята своей работой и бегаю за двухлетним ребенком, который держит меня на ногах. Кстати, Сиенна любит балет!" — призналась жена итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци.

Принцесса Беатрис с мужем и дочерью

Маленькая девочка, у которой также есть старший сводный брат Вулфи от предыдущих отношений отца, подражает своей двоюродной сестре принцессе Шарлотте из-за ее любви к балету.

Принцесса Уэльская Кейт впервые упомянула о любви своего ребенка к балету еще в 2017 году, отметив, что Шарлотта "очень любит [балет]". Принц Уильям также подтвердил увлечение единственной дочери, объяснив: "Шарлотта бегает по кухне в своих платьях, балетных штучках и тому подобном".

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

А в 2023 году для внучки короля Великобритании Чарльза III устроили особую вечеринку по случаю восьмого дня рождения, когда Кейт Миддлтон взяла свою дочь и небольшую компанию друзей на спектакль Королевского балета и Национального балета Канады "Золушка".

Напомним, станет ли принцесса Шарлотта "следующим принцем Гарри".

Также Фокус писал о выходе принцессы Беатрис с мужем в свет.