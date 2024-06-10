"Я був на стадії ожиріння": Ед Ширан розповів, як набрав зайвих 25 кілограмів (фото)

Кумир мільйонів зізнався, що раніше не займався фізичними вправами і не стежив за своєю вагою. Але з народженням дітей все змінилося, тепер Ед Ширан обмежує себе багато в чому і здорово схуд.

Британський співак, музикант і актор Ед Ширан заявив, що "схильний до повноти". У подкасті Session 24 він відверто поділився своїми методами боротьби із зайвою вагою, повідомляє Mirror.

33-річний співак Bad Habits відверто розповів, що він набрав вагу після того, як їв тільки курячі крильця. Раніше він думав, що відсутність вуглеводів у його раціоні означає "ні хліба, ні картоплі фрі". Таке харчування призвело до того, що Ед набрав зайвих 25 кілограмів.

"Я був на стадії ожиріння, в Америці я думав, що відсутність вуглеводів означає відсутність хліба і картоплі фрі. Я подумав: "Я можу їсти курячі крильця" і просто їв курячі крильця півтора року. Так я набрав чотири стоуни (25,4 кг — ред.) на курячій дієті", — пояснив Ширан.

Кілька років тому він схуд. Відтоді співак обмежує себе багато в чому, він намагається підтримувати здорову вагу.

Співак Ед Ширан Фото: Getty Images

"Я схильний до великого набору ваги, і я виявив, що просто регулярно ходжу в спортзал і намагаюся зменшити розмір порцій. У мене немає вимикача, а вмикач є. Наприклад, якщо переді мною буде багато їжі, я з'їм усе. Мені складно зупинитися, мені доведеться замовляти ще й ще, але я намагаюся себе стримувати", — розповів музикант.

Ед також зізнався, що раніше ніколи не займався фізичними вправами, а в перервах між гастролями "пив кожен божий день". Але все припинилося, коли він став батьком. 21 січня 2018 року Ширан заручився зі своєю шкільною подругою, колишньою хокеїсткою Черрі Сіборн. У пари є двоє маленьких доньок: 3-річна Лайра Антарктика Сіборн Ширан, і ще одна донечка, ім'я якої батьки тримають у секреті.

"Відтоді, як я став батьком, я став вести досить чистий спосіб життя. Я стежу за своїм здоров'ям і своєю вагою", — зазначив Ширан.

Нагадаємо, 20 травня 2022 року повідомлялося, що Ед Ширан вдруге став батьком. Співак порадував фанатів радісною новиною про поповнення в родині.