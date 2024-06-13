"Я чув, що він п'є": друзі Бена Аффлека б'ють на сполох

Актор важко переживає проблеми в особистому житті й те, що сім'я Дженніфер Лопес повстала проти нього.

51-річний оскароносний американський актор і режисер Бен Аффлек на тлі кризи у шлюбі з Дженніфер Лопес може зірватися і знову почати вживати алкоголь, якщо вже не робить цього, кажуть друзі зірки в бесіді з Daily Mail.

Вони зазначають, що актор, який десятиліттями боровся з алкоголізмом та ігровою залежністю, страждає від "гострої печалі" через невдале особисте життя.

"Я чув, що він п'є. Він сповнений демонів — дуже проблемна людина", — зазначив один із приятелів актора, а другий додав, що його та інших близьких до знаменитості людей дуже турбують "скляні очі" Бена.

Нещодавно стало відомо, що мати Джей Ло, Гваделупе Родрігес, тепер "відвернулася" від Аффлека, попри те, що спочатку заохочувала свою дочку відновити роман з актором через 17 років після першого розриву.

Від алкоголізму Бен почав лікуватися 2001 року, але безуспішно

Відкрито не любить Аффлека й один із найближчих людей Лопес, її менеджер Бенні Медіна. Він горою стоїть за артистку і дуже незадоволений тим, як повівся Бен, з'їхавши з родинного особняка і надавши публіці пліткувати про їхні стосунки.

"Я розумію, що він відмовився від шлюбу, але вона ще не прийняла правду про ситуацію і думає, що за допомогою терапії вони могли б досягти успіху. Це стає ще важчим через те, що ми маємо справу з емоціями п'ятьох дітей. Причин, через які це не спрацювало, багато, але коли ви втрачаєте сім'ю Джей Ло, ви втрачаєте Джей Ло. Її мама і сестри проти нього, і Бенні Медіна теж", — підкреслив один з інформаторів.

Зараз Бен знімає будинок у Брентвуді за $100 тисяч на місяць. Особняк розташований всього за кілька кварталів від місця проживання його колишньої дружини і матері трьох його дітей Дженіффер Гарнер.

До речі, подейкують, що однією з причин, через яку "Бенніфер" виставили на продаж свій особняк за $60 мільйонів, не проживши в ньому й року, стало те, що він розташований далеко від дітей Аффлека.

Зі свого боку Лопес намагається врятувати свій шлюб і не готова до четвертого розлучення. Вона навіть скасувала свій 30-денний тур, до якого готувалася кілька місяців. Співачка вибачилася перед шанувальниками, пояснивши їм, що хоче взяти творчий досвід і більше часу провести зі своїми рідними та друзями.

Щоправда, таке пояснення не дуже викликало довіру у фанатів, оскільки квитки на тур продавалися вкрай погано, і його проведення означало б для Джей Ло новий провал.

Нещодавно Джей Ло відновила дружбу з актрисою Лією Реміні. Вони посварилися 2022 року після того, як Реміні сказала їй, що Аффлек не сприймає всерйоз їхній роман і зрештою заподіє їй біль.

Від проблем з алкоголем Бен страждає давно. У 2001 році він пройшов лікування від залежності, але в 2017 і 2018 році знову вирушив на реабілітацію, однак це не мало особливого успіху. Уже 2019 року його сфотографували в нетверезому стані, коли він залишав вечірку на честь Геловіна.

Дженніфер Гарнер відвозить п'яного Бена Аффлека додому

"Люди з компульсивною поведінкою, і я один із них, постійно відчувають такий базовий дискомфорт, якого вони намагаються позбутися. Ви намагаєтеся відчути себе краще за допомогою їжі, пиття, сексу, азартних ігор, покупок або чогось ще. Але в кінцевому підсумку це погіршує ваше життя. Потім ви робите більше, щоб цей дискомфорт зник. Тоді починається справжній біль. Це стає порочним колом, яке неможливо розірвати. Принаймні так сталося зі мною", — розповідав актор у 2020-му.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес звернулася по допомогу до колишньої дружини Бена Аффлека, щоб врятувати його від нового зриву.