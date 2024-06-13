Занадто мало: 5 причин, чому нестача сну вбиває ваше здоров'я

Щоранку, після того як дзвенить будильник і вириває вас із солодкого сну, ви вкотре обіцяєте собі сьогодні лягти спати раніше. Але обіцянку виконуєте вкрай рідко, чим дуже шкодите своєму здоров'ю.

Одним людям потрібно багато сну, щоб бути у формі протягом дня, іншим — менше. Чи то захопливий серіал, який хочеться додивитися до кінця, чи то думки, що не перестають кружляти в голові, але якщо вам постійно щось заважає заснути — це проблема. Якщо ви спите лише п'ять годин на добу протягом тривалого періоду часу, рано чи пізно зіткнетеся з неприємними наслідками для здоров'я. Про це пише Fit For Fun.

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Фото: Freepik

Відомо, що сон важливий для підтримання здоров'я і гарної фізичної форми. Проте згідно з опитуванням, проведеним 2021 року, 35% німців сплять лише від п'яти до шести годин на добу, а тільки 3% вдається спати понад вісім годин. Причини цього різні: деяким важко заснути, інші працюють позмінно або занадто напружені, щоб рано лягати спати. Але якщо ви думаєте, що сон — це марна трата часу, то помиляєтеся.

Наскільки важливий сон

Фото: Freepik

Сон — це не розкіш, а необхідність, щоб організм міг відновитися. Поки ми спимо, в організмі відбуваються важливі процеси, необхідні для здоров'я. Наприклад, зміцнюється імунна система, виводяться продукти обміну речовин і виробляються гормони росту для оновлення клітин. Мозок також зберігає й обробляє події дня.

Ризики недостатнього сну

Ослаблена імунна система. Організмунеобхідний сон, щоб імунні клітини могли боротися з патогенами.

Серцево-судинні проблеми. Постійний недосип провокує запальні процеси в організмі, що може призвести до кальцифікації кровоносних судин і серцево-судинних захворювань.

Депресія. Нестача сну призводить до відсутності концентрації та активності, а також до змін настрою, які також можна порівняти з симптомами депресії.

Надмірна вага. Нестача сну негативно впливає на обмін речовин. Люди, які мало сплять, мають вищий ризик розвитку ожиріння. Кілька досліджень підтверджують це. Крім того, у людей, які мало сплять, в організмі вища концентрація греліну, гормону, що регулює відчуття ситості та голоду.

Погана регенерація м'язів. Коли ви висипаєтеся, виділяються гормони росту, які позитивно впливають на утворення білків. Однак якщо ви недостатньо спите, то втрачатимете м'язову масу.

Скільки годин сну нам потрібно?

Фото: Pixabay

На це запитання немає загальної відповіді, оскільки кожному організму потрібна різна кількість сну. Не існує загальноприйнятої кількості годин, протягом яких людина має спати.

Однак лікар Гюнтер В. Аманн-Дженнсон припускає, що 90 % дорослих необхідно від семи до восьми годин сну, щоб нормально функціонувати в повсякденному житті. Тільки 5 % людей потребують сну менше семи годин, а іншим 5 % потрібно навіть більше дев'яти годин.

Хоча тривалість важлива, якість сну також не слід недооцінювати. Те, що ви пролежали в ліжку вісім годин, не означає, що ви проспали вісім годин. Дослідники використовують термін "ефективність сну" для вимірювання якості сну. Це вимірює кількість часу, протягом якого ви насправді спите.

Наприклад, якщо з десяти годин ви проводите чотири години, просто перевертаючись у ліжку, то ефективність вашого сну становитиме 60%. Це небагато, оскільки ефективність хорошого сну має становити 90%, каже Аманн-Дженнсон.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця