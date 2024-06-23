Демі Мур вийшла у світ з донькою від Брюса Вілліса (фото)

Зіркове подружжя тричі стало батьками. Після розлучення з Демі Мур у Брюса Вілліса народилося ще двоє доньок у союзі з Еммою Гемінг.

61-річна американська акторка Демі Мур вийшла у світ зі своєю донькою Скаут, 32. Знімками знаменитість ділиться в Instagram.

Зірка екрану та її спадкоємиця відвідали показ нової чоловічої колекції Dior у Парижі.

"Яка дивовижно красива колекція. Ми тебе любимо!" — звернулася Демі до креативного директора модного дому Кіма Джонса.

На події Мур зʼявилася в темно-синіх спідниці та піджаку, під яким була світла сорочка. На ногах колишньої дружини Брюса Вілліса були світлі босоніжки, через які можна було побачити яскравий червоний педикюр.

Волосся зірки фільму "Привид" було розпущене. Вона додала до свого паризького образу сонцезахисні окуляри та тримала в руках улюбленого песика Пілафа.

Тим часом Скаут продемонструвала комбінезон з довгими рукавами, до якого додала темнішу жилетку, чорні лофери та білі шкарпетки.

Демі Мур з донькою

Окрім Скаут, у союзі Демі Мур та Брюса Вілліса народилися доньки Таллула та Румер. Остання у квітні 2023 року вперше стала мамою, народивши доньку Луетту.

Після розлучення з Демі голлівудський актор одружився з Еммою Гемінг, яка народила йому двох дітей — Мейбл та Евелін.

Наразі Брюс відійшов від акторської карʼєри, оскільки йому діагностували спочатку афазію, а згодом деменцію. Уся його родина часто збирається разом, аби підтримати близьку людину у важкий період.

Брюс Вілліс з доньками від Демі Мур Фото: demimoore/instagram

Нагадаємо, Роберт Паттінсон також відвідав показ Dior та розповів про народження доньки.

Також Фокус писав про стан хворого на деменцію Брюса Вілліса.