Секрет гарного настрою: 7 способів підвищити рівень ендорфінів

Саме ці хімічні речовини відповідають за наше відчуття радості, щастя та задоволення. Тож не пропустіть шанс підвищити рівень ендорфінів природним шляхом.

Ендорфіни — свого роду хімічні речовини, що сприяють гарному самопочуттю, які діють як природні засоби для зняття болю і стресу. Вони є хімічними посланцями в організмі, які виділяються нашою центральною нервовою системою і гіпофізом. Згідно з Гавайським медичним журналом, ендорфіни надзвичайно корисні в ситуаціях, коли, наприклад, людина поранена, відчуває стрес і занепокоєння або потребує підвищення самооцінки. А вивільняються вони під час приємних занять, таких як секс, сміх або фізичні вправи. Крім того, ендорфіни також покращують пам'ять і когнітивне здоров'я, одночасно зміцнюючи наш імунітет. Про те, як легко підвищити рівень ендорфінів в організмі, пише Health Shots.

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Збільшуючи кількість природних ендорфінів в організмі, ми можемо поліпшити наше здоров'я самопочуття. Високий рівень ендорфіну стримує біль і посилює відчуття задоволення. Вони також будуть ефективні для:

- Зниження симптомів стресу, тривоги та депресії

- Підвищення настрою

- Підвищення самооцінки

- Підтримка когнітивних функцій

- Зміцнення імунної системи

- Зменшення запалення

- Регулювання апетиту

Є багато способів природним чином підвищити рівень ендорфіну в організмі.

Займайтеся спортом

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Ми всі знаємо про переваги фізичних вправ для здоров'я, проте, вони приносять користь і для психічного здоров'я, саме завдяки ендорфінам. Фізична активність завжди означатиме збільшення вироблення ендорфінів. Згідно з дослідженням 2011 року, ендорфіни вивільняються в організмі після 30 хвилин вправ, і навіть групові вправи можуть дати заряд ендорфінів.

Медитуйте щодня

Згідно з дослідженням 2011 року, медитація — чудовий спосіб посилити викид ендорфіну в організмі. Медитація допомагає розслабити ваше тіло і досягти внутрішнього стану спокою. Деякі з інших переваг медитації для здоров'я включають поліпшення самопочуття, настрою, підвищення здатності справлятися з хворобами і поліпшення режиму та якості сну.

Одна з найпростіших форм медитації — це усвідомлена медитація, за якої ви просто знаходите зручне місце й позу та медитуєте, зосереджуючись на своєму диханні. Коли думки починають з'являтися, ви не взаємодієте з ними, а просто дієте як спостерігач і дозволяєте цим хмарам думок пройти повз. Стадія "відсутності думок" приходить із практикою, і на ній ви відчуваєте блаженство і спокій.

Використовуйте ароматичні олії

Фото: Freepik

Вдихання улюблених заспокійливих олій, наприклад, лаванди, може викликати викид ендорфінів. Ви можете використовувати дифузор, щоб поширити аромат олій навколо себе і відчути спокій. Сприятливо впливають також олія розмарину, цитрусові аромати, як-от апельсин або грейпфрут, іланг-іланг і ладан.

Займайтеся сексом

Відомо, що секс викликає почуття ейфорії, оскільки в організмі вивільняються ендорфіни разом з іншими гормонами любові, такими як окситоцин. Сплеск рівня ендорфінів також може бути поясненням того, чому секс дає й інші переваги, крім поліпшення самопочуття, наприклад, полегшення болю, зниження стресу і підвищення самооцінки.

Більше смійтеся

Мабуть, ви завжди помічали це приємне відчуття, після гучного завзятого сміху з друзями. Ваш настрій раптово поліпшується, і ви знаходите перепочинок від постійної низки занепокоєння і стресу. У когнітивно-поведінковій терапії існує метод, який називається сміхотерапією, який також може приборкати почуття стресу і депресії.

Ба більше, коли ви займаєтеся чимось веселим зі своїми близькими, ваше тіло також виділяє ендорфіни. Дослідження журналу Neuroscience показало, що перегляд комедії з групою близьких друзів підвищує рівень ендорфіну. Отже, наступного разу, коли ви зустрінетеся з друзями і не зможете вирішити, що подивитися, сходіть на комедію і насолодіться зарядом ендорфінів.

Слухайте музику

Прослуховування музики саме по собі є терапевтичною діяльністю і, таким чином, підвищує рівень ендорфінів у нашому організмі. За даними журналу "Еволюційна психологія", музичне виконання має більше шансів підвищити рівень ендорфінів, ніж просте його прослуховування. Тому ви можете спробувати навіть складати музику і частіше співати, нехай навіть у душі.

Ловіть сонячні промені

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Перебування під ранковим сонцем має кілька переваг. Крім того, що сонячне світло допомагає вашій шкірі виробляти вітамін D, воно також збільшує вироблення мелатоніну і серотоніну. Вони допомагають поліпшити настрій, збільшити енергію і допомогти вам добре виспатися. Ультрафіолетові промені сонця підвищують рівень ендорфінів в організмі, тому намагайтеся виходити на вулицю якомога частіше, щоб отримати користь від перебування на сонці. Не забувайте наносити сонцезахисний крем з SPF 30 або вище, оскільки УФ-випромінювання шкідливе для шкіри.

Дотримуйтесь цих природних способів підвищення рівня ендорфінів і побачите, як вони змінять ваше життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.