Раскрыт секрет хорошего настроения: 7 способов повысить уровень эндорфинов

Именно эти химические вещества отвечают за наше ощущение радости, счастья и удовольствие. Поэтому не упустите шанс повысить уровень эндорфинов естественным путем.

Эндорфины — своего рода химические вещества, способствующие хорошему самочувствию, которые действуют как естественные средства для снятия боли и стресса. Они являются химическими посланниками в организме, которые выделяются нашей центральной нервной системой и гипофизом. Согласно Гавайскому медицинскому журналу, эндорфины чрезвычайно полезны в ситуациях, когда, например, человек ранен, чувствует стресс и беспокойство или нуждается в повышении самооценки. А высвобождаются они во время приятных занятий, таких как секс, смех или физические упражнения. Кроме того, эндорфины также улучшают память и когнитивное здоровье, одновременно укрепляя наш иммунитет. О том, как легко повысить уровень эндорфинов в организме, пишет Health Shots.

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Увеличивая количество естественных эндорфинов в организме, мы можем улучшить наше здоровье самочувствие. Высокий уровень эндорфина сдерживает боль и усиливает чувство удовольствия. Они также будут эффективны для:

• Снижение симптомов стресса, тревоги и депрессии

• Повышение настроения

• Повышение самооценки

• Поддержка когнитивных функций

• Укрепление иммунной системы

• Уменьшение воспаления

• Регулирование аппетита

Есть много способов естественным образом повысить уровень эндорфина в организме.

Занимайтесь спортом

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Мы все знаем о преимуществах физических упражнений для здоровья, тем не менее, они приносят пользу и для психического здоровья, именно благодаря эндорфинам. Физическая активность всегда будет означать увеличение выработки эндорфинов. Согласно исследованию 2011 года, эндорфины высвобождаются в организме после 30 минут упражнений, и даже групповые упражнения могут дать заряд эндорфинов.

Медитируйте каждый день

Согласно исследованию 2011 года, медитация — отличный способ усилить выброс эндорфина в организме. Медитация помогает расслабить ваше тело и достичь внутреннего состояния спокойствия. Некоторые из других преимуществ медитации для здоровья включают улучшение самочувствия, настроения, повышение способности справляться с болезнями и улучшение режима и качества сна.

Одна из самых простых форм медитации — это осознанная медитация, при которой вы просто находите удобное место и позу и медитируете, сосредотачиваясь на своем дыхании. Когда мысли начинают появляться, вы не взаимодействуете с ними, а просто действуете как наблюдатель и позволяете этим облакам мыслей пройти мимо. Стадия "отсутствия мыслей" приходит с практикой, и на ней вы испытываете блаженство и спокойствие.

Используйте ароматические масла

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Вдыхание любимых успокаивающих масел, например, лаванды, может вызвать выброс эндорфинов. Вы можете использовать диффузор, чтобы распространить аромат масел вокруг себя и ощутить спокойствие. Благоприятно воздействуют также масло розмарина, цитрусовые ароматы, такие как апельсин или грейпфрут, иланг-иланг и ладан.

Занимайтесь сексом

Известно, что секс вызывает чувство эйфории, поскольку в организме высвобождаются эндорфины вместе с другими гормонами любви, такими как окситоцин. Всплеск уровня эндорфинов также может быть объяснением того, почему секс дает и другие преимущества, помимо улучшения самочувствия, например, облегчение боли, снижение стресса и повышение самооценки.

Больше смейтесь

Должно быть, вы всегда замечали это приятное чувство, после громкого задорного смеха с друзьями. Ваше настроение внезапно улучшается, и вы находите передышку от постоянной череды беспокойства и стресса. В когнитивно-поведенческой терапии существует метод, называемый смехотерапией, который также может обуздать чувство стресса и депрессии.

Более того, когда вы занимаетесь чем-то веселым со своими близкими, ваше тело также выделяет эндорфины. Исследование журнала Neuroscience показало, что просмотр комедии с группой близких друзей повышает уровень эндорфина. Итак, в следующий раз, когда вы встретитесь с друзьями и не сможете решить, что посмотреть, сходите на комедию и насладитесь зарядом эндорфинов.

Слушайте музыку

Прослушивание музыки само по себе является терапевтической деятельностью и, таким образом, повышает уровень эндорфинов в нашем организме. По данным журнала "Эволюционная психология", музыкальное исполнение имеет больше шансов повысить уровень эндорфинов, чем простое его прослушивание. Поэтому вы можете попробовать даже сочинять музыку и чаще петь, пусть даже в душе.

Ловите солнечные лучи

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Пребывание под утренним солнцем имеет несколько преимуществ. Помимо того, что солнечный свет помогает вашей коже вырабатывать витамин D, он также увеличивает выработку мелатонина и серотонина. Они помогают улучшить настроение, увеличить энергию и помочь вам хорошо выспаться. Ультрафиолетовые лучи солнца повышают уровень эндорфинов в организме, поэтому старайтесь выходить на улицу как можно чаще, чтобы получить пользу от пребывания на солнце. Не забывайте наносить солнцезащитный крем с SPF 30 или выше, поскольку УФ-излучение вредно для кожи

Следуйте этим естественным способам повышения уровня эндорфинов и увидите, как они изменят вашу жизнь.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.