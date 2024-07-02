"Вирішуємо наше майбутнє": Джилл Байден прокоментувала дебати чоловіка

Каденція Джо Байдена добігає кінця. Восени 2024 року стане відомо, чи оберуть його на другий президентський термін.

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Під час активних виборчих перегонів у країні дружина чинного президента Джо Байдена зʼявилася на обкладинці глянцю. Вона позувала у світлій сукні-пальті від Ralph Lauren та дивилася в бік.

"Ми вирішуємо наше майбутнє", — зазначено під фото Джилл Байден.

Зокрема, дружина американського президента прокоментувала нещодавні дебати чоловіка з іншим кандидатом на виборах — Дональдом Трампом.

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"Ми будемо продовжувати боротися", — сказала Джилл Байден, додавши, що 90 хвилин не перекреслять років їхньої роботи.

Автором кадрів став Норман Джин Рой.

Джилл Байден

Також стало відомо, що глава держави завжди прислуховується до думки дружини.

"Дійсно, у багатьох різних сферах я розповідаю йому те, що бачу, що чую, і він це розуміє. І саме тут відбувається магія", — розповіла Джилл Байден, з якою американський президент одружеий з 1977 року.

Джилл Байден

Повідомляється, що навіть найближчі прихильники Джо Байдена визнали підсумки дебатів з Трампом катастрофою. На їхню думку, глава Білого дому мав вигляд 81-річного старого, який затинався, наводив невиразні аргументи, поки його суперник активно атакував.

Нагадаємо, сімʼя Джо Байдена підтримала його після невдалих дебатів з Трампом.

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