10 домашніх засобів, які допоможуть швидко зняти свербіж від укусів комарів

Місце після комариного укусу часто сильно опухає і свербить. Ви можете спробувати ці домашні засоби від укусів комарів, щоб полегшити свербіж і зняти набряк.

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Літо — не тільки сезон відпусток і сезонних фруктів, а й комарів, тож якщо ви полюбляєте вечорницькі посиденьки або прогулянки біля води, будьте готові справлятися зі сверблячими комариними укусами. Шишки та свербіж, які ви помічаєте після укусу комара, є результатом реакції нашого організму на слину комахи. Перше, що вам слід зробити, це промити укус і ділянку навколо нього водою з милом, а після цього нанести безрецептурний крем від свербежу, щоб трохи полегшити стан. Ви також можете скористатися домашніми засобами від укусів комарів, використовуючи натуральні інгредієнти, такі як огірок, вівсянка або бананова шкірка. Про це пише Health Shots.

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Коли комар кусає, він впорскує в шкіру слину, що містить антикоагулянти і білки, що може викликати імунну відповідь, каже косметолог і експерт зі шкіри доктор Джатін Міттал. Під час укусу наша імунна система виділяє сполуки, відомі як гістаміни, які спричиняють свербіж і набряк, згідно з дослідженням, опублікованим у Frontiers 2022 року. Якщо ви не хочете використовувати спеціальні креми, можете спробувати домашні засоби.

Пакет із льодом

Фото: Freepik

Застосування холодного компресу або пакета з льодом може викликати оніміння ділянки укусу, зменшуючи набряк і свербіж. Холодний пакет звужує кровоносні судини, що допомагає зменшити запалення. Експерти Американської академії дерматології радять прикласти пакет із льодом або холодну мокру тканину до ураженої ділянки на 5-10 хвилин, щоб полегшити свербіж шкіри.

Яблучний оцет

Нанесіть невелику кількість яблучного оцту на місце укусу. Його кислотність може допомогти зменшити набряк і полегшити свербіж, каже Міттал. Він також може працювати як натуральний дезінфікуючий засіб, якщо ви багато свербите.

Зубна паста

Зубна паста призначена не тільки для здоров'я порожнини рота, її можна використовувати для лікування свербежу шкіри. Візьміть трохи зубної пасти і нанесіть її на місце комариного укусу. Вибирайте пасту зі смаком ментолу або м'яти, оскільки ці інгредієнти мають охолоджувальний ефект і можуть забезпечити негайне полегшення свербежу.

Цибуля

Цибуля має безліч корисних для здоров'я властивостей. Серед яких природні протизапальні властивості, тому може допомогти зменшити набряк та свербіж. Просто потріть шматочком цибулі місце укусу, щоб відчути полегшення, каже експерт.

Огірок

Огірок відомий своєю здатністю чинити охолоджувальну дію, що є чудовим способом зменшити свербіж. Розріжте огірок і покладіть скибочки на уражену ділянку. Через кілька хвилин ви відчуєте, що свербіж зменшився.

Базилік

Він містить камфару і тимол, які можуть полегшити свербіж, каже доктор Міттал. Ви можете розчавити свіже листя базиліка і нанести пасту на укус. Інший спосіб використання базиліка — втирати листя прямо в шкіру.

Часник

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Він має протизапальні та антибактеріальні властивості, які корисні для полегшення свербежу. Розчавіть зубчик часнику і змішайте з невеликою кількістю кокосової олії. Нанесіть на укус і залиште на кілька хвилин, потім змийте.

Вівсянка

Вам слід використовувати вівсянку для шкіри, оскільки вона може зняти свербіж і набряк, оскільки має протиподразнювальну властивість. Зробіть вівсяну пасту, змішавши рівні частини вівсянки і води. Нанесіть її на шкіру та залиште на 10 хвилин, потім змийте.

Бананова шкірка

Бананова шкірка містить натуральні олії та сполуки, які можуть зменшити свербіж і набряк. Потріть внутрішньою частиною бананової шкірки укус комара протягом кількох хвилин, щоб зменшити шишку.

Харчова сода

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Суміш харчової соди та води може допомогти зменшити свербіж, згідно з Центрами з контролю та профілактики захворювань. Змішайте одну столову ложку харчової соди з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на укус комара, почекайте 10 хвилин, потім змийте.

Людям із чутливою шкірою або відкритими ранами, а також тим, у кого алергія на ці інгредієнти, слід уникати використання таких домашніх засобів. Важливо провести тест на шкірну алергію перед використанням нового засобу на більшій площі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця