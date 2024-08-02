Тиждень моди в Києві: Ukrainian Fashion Week представив програму 55-го сезону

Майже 50 українських брендів підтримали рішення провести цей сезон у Києві. Frolov, Ruslan Baginskiy, Litkovskaya та інші підготували спеціальні презентації.

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Український тиждень моди Ukrainian Fashion Week уперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну триватиме в Києві з 1 по 4 вересня. Про це повідомили організатори Ukrainian Fashion Week, представивши на офіційному сайті програму нового 55-го сезону.

"Після чотирьох International Seasons, що відбулися на подіумах наших міжнародних партнерів у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні, Берліні та інших містах у межах Ініціативи "Support Ukrainian Fashion", команда Ukrainian Fashion Week ухвалила рішення провести 55-й сезон UFW із 1 до 4 вересня в Києві", — йдеться в повідомленні.

Свої колекції покажуть добре відомі законодавці моди, такі як The COAT by Katya Silchenko, Starchak, Yadwiga Netyksha, Олена Голець, Віктор Анісімов, Vorozhbyt&Zemskova, Andreas Moskin, Darja Donezz, Nadya Dzyak, Gasanova, Bobkova, J`AMEMME та інші.

Крім того, для Ukrainian Fashion Week спеціальні презентації підготували: Gunia Project, Frolov, Ruslan Baginskiy, Litkovskaya, Vozianov, TG Botanical.

За словами співзасновниці та CEO Ukrainian Fashion Week Ірини Данилевської, майже 50 українських брендів підтримали рішення провести цей сезон в Україні, "попри щоденні виклики, з якими живе наша країна".

Нагадаємо, 4 жовтня 2023 року, повідомлялося, що показала Ліля Літковська на Тижні моди в Парижі. Бренд LITKOVSKA під час Паризького тижня моди представив свою колекцію весна-літо під назвою REBIRTH.