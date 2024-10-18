Може відвідати кожен: блогерка показала бюджетну їдальню у Київській міськраді (відео)

Блогерка Аня Скиба скуштувала котлету по-київськи, картопляне пюре, суп із фрикадельками та осінній салат. Повноцінний обід обійшовся у 227 грн.

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У їдальні в будівлі Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради, як виявилося, може пообідати будь-хто охочий. Огляд закладу зробила блогерка Аня Скиба у TikTok.

Зайшовши всередину, блогерка відзначила, що інтер’єр у їдальні "трохи похмурий, але у цьому є свій вайб".

Після обіду всі найкращі страви вже розібрали. Зазвичай в асортименті закладу є відбивні, бефстроганов, котлети по-київськи, гречка, картопля, салати, випічка та різноманітні напої.

Блогерка замовила котлету по-київськи за 85 грн, картопляне пюре за 45 грн, суп із фрикадельками та салат, які коштували по 55 грн.

Загалом обід у міській адміністрації обійшовся у 227 грн.

Крім того, після 15:00 щоп'ятниці й після 16:00 в інші дні діє знижка 30%.

"Почну з супу: він на вигляд доволі апетитний, наваристий, на смак непоганий, але ледве-ледве теплий. Я наче перенеслась у шкільні роки: такий самий готувала тьотя Галя зі шкільної столовки", — коментувала Анна Скиба.

Інші страви також здалися блогерці смачними та, за її словами, вартими їхньої ціни.

Після трапези потрібно прибирати за собою посуд самостійно: в їдальні діє самообслуговування.

Блогерка Аня Скиба пообідала в їдальні КМДА

У коментарях під відео українці пишуть, що таке меню має бути в школах, лікарнях та для українських бійців. Також одні коментатори нарікають на високі ціни, інші навпаки вважають, що у КМДА розцінки не найвищі порівняно з іншими їдальнями.

Українці про їдальню в КМДА Фото: Скриншот

Нагадаємо, 16 жовтня український блогер Леон заявив про роман із Анною Трінчер.

Також 14 жовтня львівський блогер опублікував відео з Польщі, в якому стверджував, що виїхав з України після конфлікту із ТЦК.