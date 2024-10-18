Может посетить каждый: блогер показала бюджетную столовую в Киевском горсовете (видео)

Блогер Аня Скиба попробовала котлету по-киевски, картофельное пюре, суп с фрикадельками и осенний салат. Полноценный обед обошелся в 227 грн.

Related video

В столовой в здании Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета, как оказалось, может пообедать любой желающий. Обзор заведения сделала блогер Аня Скиба в TikTok.

Зайдя внутрь, блогер отметила, что интерьер в столовой "немного мрачный, но в этом есть свой вайб".

После обеда все лучшие блюда уже разобрали. Обычно в ассортименте заведения есть отбивные, бефстроганов, котлеты по-киевски, гречка, картофель, салаты, выпечка и разнообразные напитки.

Блогер заказала котлету по-киевски за 85 грн, картофельное пюре за 45 грн, суп с фрикадельками и салат, которые стоили по 55 грн.

В целом обед в городской администрации обошелся в 227 грн.

Кроме того, после 15:00 каждую пятницу и после 16:00 в остальные дни действует скидка 30%.

"Начну с супа: он выглядит довольно аппетитно, наваристый, на вкус неплохой, но еле-еле теплый. Я как будто перенеслась в школьные годы: такой же готовила тетя Галя из школьной столовки", — комментировала Анна Скиба.

Другие блюда также показались блогеру вкусными и, по ее словам, стоящими их цены.

После трапезы нужно убирать за собой посуду самостоятельно: в столовой действует самообслуживание.

Блогер Аня Скиба пообедала в столовой КГГА

В комментариях под видео украинцы говорят, что подобное меню должно быть в школах, больницах и для украинских бойцов. Также одни комментаторы сетуют на высокие цены, другие наоборот считают, что в КГГА расценки не самые высокие по сравнению с другими столовыми.

Украинцы о столовой в КГГА Фото: Скриншот

Напомним, 16 октября украинский блогер Леон заявил о романе с Анной Тринчер.

Также 14 октября львовский блогер опубликовал видео из Польши, в котором утверждал, что уехал из Украины после конфликта с ТЦК.