"Чорні голуби": чому новий серіал із Кірою Найтлі вразив своїм рейтингом

Шпигунський серіал-трилер показує Кіру Найтлі в образі агента секретної служби, яка зливає секрети свого чоловіка-політика за гроші. Після вбивства свого коханця вона опиняється в небезпеці, але має намір помститися за його смерть.

Восьмисерійний серіал "Чорні голуби", який вийшов на Netflix, набрав ідеальний рейтинг 100% на Rotten Tomatoes всього через день після прем'єри (5 грудня). Щоправда, потім він опустився до 98%, але кількість схвальних відгуків на адресу шоу це не зменшило.

На третій день після пррем'єри рейтинг серіалу — 98%. Фото: Скриншот

У центрі сюжету — Гелен Вебб (Кіра Найтлі). З перших кадрів глядач бачить у ній дружину високопоставленого британського чиновника Воллеса Вебба (Ендрю Б'юкен). В очах оточуючих — вона прекрасна дружина і мати двох дітей. Однак ніхто не здогадується, що Гелен насправді – агентка приватної шпигунської організації "Чорні голуби", очолюваної загадковою агенткою Рід, яка 10 років "зливає" секрети свого чоловіка-політика.

Таємний коханець Гелен, Джейсон (Ендрю Коджі), убитий, і Рід повідомляє їй, що її становище в організації може бути скомпрометовано. До неї для її ж захисту відправляють її старого друга, найманця Сема Янга (Бен Вішоу), який рятує її в найдраматичніший момент.

Спіраль подій закручується ще міцніше через політичну кризу, яка вибухнула на тлі загибелі китайського міністра і виникла між Великою Британією та США з одного боку і Китаєм — з іншого.

Разом із Семом Гелен починає розслідувати смерть коханця і з'ясовує, що вбивство може бути пов'язане з політичними перипетіями. Їм також доведеться зіткнутися з могутньою впливовою силою.

У коментарях глядачі пишуть про свої враження.

"Учора ввечері я запоєм подивився новий британський шпигунський трилер Netflix "Чорні голуби" і, вау, який серіал. Кіра Найтлі і Бен Вішоу обидва мають отримати за нього якісь акторські нагороди. Карколомно і блискуче. Приголомшений", "Я вже на четвертій серії #Чорнихголубів? Так, велике спасибі. #приклеєний", "Я збирався подивитися одну серію "Чорних голубів", а тепер подивився їх усі. Абсолютна досконалість від Джоуї Бартона і всіх, хто брав участь у шоу. Ще, будь ласка, Netflix!", ""Чорні голуби" — справді гарне шпигунське шоу. Я просто повинен був його подивитися. Кіра Найтлі — все в цій ролі, вона фантастична! Я хочу ще багато пригод Гелен Вебб", — зазначають вони.

Щоправда, знайшлося чимало тих, хто не в захваті від серіалу. Усі – через сцену одностатевого сексу в першій серії, що .

"Отже, я дивлюся першу серію, і раптово на моєму екрані двоє оголених чоловіків займаються цим. Для мене це був кінець. Ніколи не повернуся", "У мене немає проблем із персонажами-геями в цьому серіалі (та й у будь-якому іншому). Це частина реальності. Але сам серіал просто відстій. Тривалі періоди небуття. Ніякої чудової акторської гри. Кажу вам, Netflix несе більше яєць, ніж зазвичай. Два пальці вниз", – незадоволені глядачі.

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Раніше Netflix додав до своєї бази серіал "Вбивства в Пембрукширі", а користувачі стримінгової платформи назвали найкращий фільм усіх часів.

На сьогодні серед популярних серіалів на Rotten Tomatoes 100%-рейтинг утримує анімаційний проєкт "Аркан: Ліга Легенд".

"Чорні голуби" поступилися рейтингом тільки мультсеріалу "Аркан: Ліга Легенд" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус писав, що Netflix випадково показав голий зад Майка Тайсона.