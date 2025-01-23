Сусіди Камали Гарріс незадоволені її поверненням до Лос-Анджелеса: у чому причина

Сусідам політикині не подобається, що через неї перекривають дорогу. Крім того, багато хто з них злиться на демократів за те, що ті допустили трагедію в Лос-Анджелесі. Адже мер Лос-Анджелеса і губернатор Каліфорнії є однопартійцями Гарріс.

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Після інавгурації 47-президента США Дональда Трампа колишня віцепрезидентка Камала Гарріс повернулася до свого будинку в ЛосАнджелесі, де мешкає в районі Брентвуд, що розташований поруч зі згорілим Пасифік-Палісейдс. Її поява після чотирьох років життя у Вашингтоні не потішила сусідів політика, пише The New York Post.

Камалла насамперед поїхала подякувати пожежникам за їхню героїчну боротьбу з пожежами. Разом із чоловіком Дагом Емхоффом вони привезли рятувальникам їжу в World Central Kitchen в Альтадені, де було завдано великої шкоди.

"Ми хотіли вийти і просто дати людям знати, що ми їх бачимо, і що про них піклуються", — пояснила Камала.

Камала Гарріс зустрілася з пожежниками Лос-Анджелеса

Однак мешканці Брентвуда не особливо вражені її вчинком. Люди, які пережили наймасштабніший за всю історію міста кошмар і в очікуванні нового, звинувачують демократів, яким є і Гарріс, у тому, що трапилося.

"Мені соромно, що вона живе тут, і мені соромно, що вона представляла Сполучені Штати", – сказав журналістам інвестор у нерухомість на ім'я Льюїс, який живе недалеко від Гарріс. У зв'язку з чутками про те, що Гарріс може балотуватися на пост губернатора 2026 року, він висловив розчарування демократами, які вже перебувають при владі.

"Карен Басс (мерка Лос-Анджелеса, – прим. ред), Гевін Ньюсом (губернатор Каліфорнії), вони знищили мій штат. Камала Гарріс зробить те ж. Я б вважав за краще, щоб вона знайшла інший штат для знищення", – заявив чоловік.

Інший сусід був розлючений через те, що ексвіцепрезидентка разом із чоловіком ускладнили життя тим, хто намагався в'їхати і виїхати з цього району:

"Мені все одно, що вона повернулася, за винятком того, що вони перекривають дорогу щоразу, коли вона приїжджає в місто".

Який вигляд має будинок Камали Гарріс у Брентвуді

Щоправда, серед тих, хто живе по сусідству, були й ті, хто якщо не радісно, то позитивно сприйняв повернення Гарріс додому.

Морлін Келлер, дизайнерка інтер'єрів і сусідка Гарріс, була набагато більш рада її бачити, але сподівалася, що вона цього не зробить з політичних причин.

"Я б хотіла, щоб вона повернулася до Вашингтона. Але я рада, що вона повернулася", — сказала вона.

Пеггі Гарріті, колишній юрист, поділяє ці почуття, визнаючи, що Брентвуд — дуже змішаний район лібералів і консерваторів:

"Трагічно, що її немає в Білому домі, але приємно мати її як сусіда. Здебільшого люди вважають дратівливим, коли вони перекривають бульвар Сансет".

Камала Гарріс повернулася до Каліфорнії на літаку, членами екіпажу якого були тільки жінки. Наступні шість місяців Гарріс перебуватиме під захистом Секретної служби. Її будинок, який раніше належав спортсмену О. Джею Сімпсону, охоронятимуть чотири чорні позашляховики.

Ексвіцепрезидентка США повернулася до Каліфорнії після чотирьох років життя у Вашингтоні

Останніми днями вона скаржилася близьким союзникам, що розчарована заявами Байдена. Той завив, що він міг би перемогти на виборах 2024 року, якби не вибув із перегонів. Гарріс важко переживала свій програш і вважала ставлення до неї 46-го президента США "односторонньо лояльним".

Надалі вона не має наміру зав'язувати з політичною кар'єрою. Не виключено, що вона стане кандидатом у президенти 2028 року або подасть заявку на посаду губернатора Каліфорнії 2026 року. Вона також може випустити мемуари про свою роботу у Вашингтоні.

Раніше Фокус писав, чому Камала Гарріс програла на виборах.