Соседи Камалы Харрис недовольны ее возвращением в Лос-Анджелес: в чем причина

Соседям политика не нравится, что из-за нее перекрывают дорогу. Кроме того, многие из них злятся на демократов за то, что те допустили трагедию в Лос-Анджелесе. Ведь мэр Лос-Анджелеса и губернатор Калифорнии являются однопартийцы Харрис.

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После инаугурации 47-президента США Дональда Трампа бывшая вице-президент Камала Харрис вернулась в свой дом в ЛосАнджелесе, где живет в районе Брентвуд, расположенном рядом со сгоревшим Пасифик-Палисейдс. Ее появление после четырех лет жизни в Вашингтоне не обрадовало соседей политика, пишет The New York Post.

Камалла первым делом поехала поблагодарить пожарных за их героическую борьбу с пожарами. Вместе с мужем Дагом Эмхоффом они привезли спасателям еду в World Central Kitchen в Альтадене, где был нанесен большой ущерб.

"Мы хотели выйти и просто дать людям знать, что мы их видим, и что о них заботятся", – объяснила Камала.

Камала Харрис встретилась с пожарными Лос-Анджелеса

Однако обитатели Брентвуда не особо впечатлены ее поступком. Пережившие самый масштабный за всю историю города кошмар и в ожидании нового люди винят демократов, которым является и Харрис, в случившемся.

"Мне стыдно, что она живет здесь, и мне стыдно, что она представляла Соединенные Штаты", — сказал журналистам инвестор в недвижимость по имени Льюис, живущий недалеко от Харрис. В связи со слухами о том, что Харрис может баллотироваться на пост губернатора в 2026 году, он выразил разочарование демократами, уже находящимися у власти.

"Карен Басс (мэр Лос-Анджелеса, – прим. ред), Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии) , они уничтожили мой штат. Камала Харрис сделает то же самое. Я бы предпочел, чтобы она нашла другой штат для уничтожения", – заявил мужчина.

Другой сосед был в ярости из-за того, что экс- вице-президент вместе с мужем усложнили жизнь тем, кто пытался въехать и выехать из этого района:

"Мне все равно, что она вернулась, за исключением того, что они перекрывают дорогу всякий раз, когда она приезжает в город".

Как выглядит дом Камалы Харрис в Брентвуде

Правда, среди живущих по соседству были и те, кто если не радостно, то положительно воспринял возвращение Харрис домой.

Морлин Келлер, дизайнер интерьеров и соседка Харрис, была гораздо более рада ее видеть, но надеялась, что она этого не сделает по политическим причинам.

"Я бы хотела, чтобы она вернулась в Вашингтон. Но я рада, что она вернулась", – сказала она.

Пегги Гаррити, бывший юрист, разделяет эти чувства, признавая, что Брентвуд – очень смешанный район либералов и консерваторов:

"Трагично, что ее нет в Белом доме, но приятно иметь ее в качестве соседа. В основном люди считают раздражающим, когда они перекрывают бульвар Сансет".

Камала Харрис вернулась в Калифорнию на самолете, членами экипажа которого были только женщины. Следующие шесть месяцев Харрис будет находиться под защитой Секретной службы. Ее дом, который ранее принадлежал спортсмену О. Джею Симпсону, будут охранять четыре черных внедорожника.

Экс-вице-президент США вернулась в Калифорнию после четырех лет жизни в Вашингтоне

В последние дни она жаловалась близким союзникам, что разочарована заявлениями Байдена. Тот завил, что он мог бы победить на выборах 2024 года, если бы не выбыл из гонки. Харрис тяжело переживала свой проигрыш и считала отношение к ней 46-го президента США "односторонне лояльным".

В дальнейшем она не намерена завязывать с политической карьерой. Не исключено, что она станет кандидатом в президенты в 2028 году или подаст заявку на пост губернатора Калифорнии в 2026 году. Она также может выпустить мемуары о своей работе в Вашингтоне.

Ранее Фокус писал, почему Камала Харрис проиграла на выборах.