Жінка, яка звинуватила принца Ендрю в насильстві, боялася втратити мільйони незадовго до смерті

41-річна Вірджинія Джуффре, колишня жертва фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, незадовго до смерті переживала стрес. Вона боялася втратити втратить мільйони в судовому розгляді з художницею Ріною О.

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Ріна О подала позов на суму 7,5 млн фунтів стерлінгів проти Джуффре до суду за те, що вона неправдиво описала її як дівчину Епштейна й одну з вербувальниць засудженого сексуального злочинця, пише Mirror.

За даними ЗМІ, Джуффре отримала від принца Ендрю 12 мільйонів доларів у лютому 2022 року в результаті позасудового врегулювання. Вона звинуватила королівську особу в сексуальному насильстві над нею, коли їй було 17 років, після того як Епштейн вивіз її в Лондон.

Крім позову, у Вірджинії були й інші проблеми. Вона впала в депресію через розпад її шлюбу і неможливість спілкуватися зі своїми трьома дітьми-підлітками.

"Вірджинія була надзвичайно пригнічена протягом тижнів перед смертю. Вона відчувала, що все, за що вона так завзято боролася, йде або зникло. Її пригніченість посилювалася роками насильства, якого вона зазнавала від рук Епштейна", — зазначило джерело.

Крім заяв про опального фінансиста, твіти, зроблені під ім'ям Джуффре, містили звинувачення у фізичному насильстві проти О, яка стверджує, що також була жертвою Епштейна. Ріна відкинула заяви австралійки, а її адвокат заявив у судовому позові:

"З огляду на гучний характер історії Джеффрі Епштейна, Гіслейн Максвелл і принца Ендрю, [Джуффре] знала, що звинувачення [О], такої самої жертви, у таких жахливих речах, максимально збільшить поширення, шкоду та шкоду [О]... [Джуффре] зловмисно повторювала й передруковувала ці наклепницькі заяви та образи у попередніх та подальших твітах та інтерв'ю на подкастах, телебаченні та для журналів, а також у своїх мемуарах під назвою Billionaire's Playboy Club. Ці наклепницькі заяви та образи відповідача завдають [О] великої шкоди".

Художниця Ріна О Фото: rinaohartist

Зі свого боку юридична команда принца Ендрю збиралася використати позов художниці О, щоб знову притягнути до суду Джуффре за наклеп.

Усе це відбувається на тлі повідомлень про те, що відеозаписи, зняті Епштейном, на яких Джуффре може бути зафіксована з принцом, можуть опублікувати в США. За словами генерального прокурора США Пем Бонді, ФБР вивчає "десятки тисяч відео" педофіла Епштейна.

Вірджинія була однією з найвідоміших обвинувачок Епштейна і його колишньої дівчини Максвелл, стверджуючи, що пара тримала її як секс-рабиню в підлітковому віці. Вона наклала на себе руки 25 квітня у фермерському будинку на північ від Перта після того, як, за словами її сім'ї, "рівень насильства... став нестерпним".

Раніше Фокус писав, що сім'я Вірджинії Джуффре поділилася її останньою запискою. Дональд Трамп відреагував на самогубство жінки.