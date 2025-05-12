Женщина, обвинившая принца Эндрю в насилии, боялась потерять миллионы незадолго до смерти

41-летняя Вирджиния Джуффре, бывшая жертва финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, незадолго до смерти переживала стресс. Она боялась потерять потеряет миллионы в судебном разбирательстве с художницей Риной О.

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Рина О подала иск на сумму 7,5 млн фунтов стерлингов против Джуффре в суд за то, что она ложно описала ее как девушку Эпштейна и одну из вербовщиц осужденного сексуального преступника, пишет Mirror.

По данным СМИ, Джуффре получила от принца Эндрю 12 миллионов долларов в феврале 2022 года в результате внесудебного урегулирования. Она обвинила королевскую особу в сексуальном насилии над ней, когда ей было 17 лет, после того как Эпштейн вывез ее в Лондон.

Кроме иска, у Вирджинии были и другие проблемы. Она впала в депрессию из-за распада ее брака и невозможности общаться со своими тремя детьми-подростками.

"Вирджиния была чрезвычайно подавлена ​​в течение недель перед смертью. Она чувствовала, что все, за что она так упорно боролась, уходит или исчезло. Ее подавленность усугублялась годами насилия, которому она подвергалась от рук Эпштейна", – отметил источник.

Помимо заявлений об опальном финансисте, твиты, сделанные под именем Джуффре, содержали обвинения в физическом насилии против О, которая утверждает, что также была жертвой Эпштейна. Рина отвергла заявления австралийки, а ее адвокат заявил в судебном иске:

"Учитывая громкий характер истории Джеффри Эпштейна, Гислейн Максвелл и принца Эндрю, [Джуффре] знала, что обвинение [О], такой же жертвы, в таких ужасных вещах, максимально увеличит распространение, вред и ущерб [О]… [Джуффре] злонамеренно повторяла и перепечатывала эти клеветнические заявления и оскорбления в предыдущих и последующих твитах и ​​интервью на подкастах, телевидении и для журналов, а также в своих мемуарах под названием Billionaire's Playboy Club. Эти клеветнические заявления и оскорбления ответчика наносят [О] большой вред".

Художница Рина О Фото: rinaohartist

В свою очередь юридическая команда принца Эндрю собиралась использовать иск художницы О, чтобы снова привлечь к суду Джуффре за клевету.

Все это происходит на фоне сообщений о том, что видеозаписи, снятые Эпштейном, на которых Джуффре может быть запечатлена с принцем, могут опубликовать в США. По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, ФБР изучает "десятки тысяч видео" педофила Эпштейна.

Вирджиния была одной из самых известных обвинительниц Эпштейна и его бывшей девушки Максвелл, утверждая, что пара держала ее в качестве секс-рабыни в подростковом возрасте. Она покончила с собой 25 апреля в фермерском доме к северу от Перта после того, как, по словам ее семьи, "уровень насилия… стал невыносимым".

Ранее Фокус писал, что семья Вирджинии Джуффре поделилась ее последней запиской. Дональд Трамп отреагировал на самоубийство женщины.