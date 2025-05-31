Щастя купується: гуру психології назвала 8 речей, на яких не можна економити

Фраза "Щастя за гроші не купиш" стара як світ. Проте вчені спростовують її, стверджуючи, що купити щастя за готівку (чи безготівку) дуже навіть можливо. Головне — витратити її з розумом і вкласти в покупки, які забезпечать тривале відчуття щастя.

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Про це тренерка з позитивної психології Джессіка Вайс розповіла у своїй колонці для CNBC.

За її словами, є вісім речей, на які не варто шкодувати грошей, оскільки інвестиції в ці категорії справді принесуть користь благополуччю в довгостроковій перспективі.

Жива музика

Підспівувати улюблені хіти в компанії ще тисяч шанувальників на живому концерті улюбленого виконавця чи гурту — не просто розвага, це наука.

"Коли ми співаємо разом, наш мозок виділяє окситоцин (гормон зв'язку) та ендорфіни, які створюють те, що соціолог Еміль Дюркгейм назвав "колективним збудженням" — це збуджувальне відчуття зв'язку, яке охоплює натовп. Дослідження показують, що груповий спів знижує рівень кортизолу і створює почуття приналежності, яке може зберігатися протягом декількох днів після фінального виступу на біс", — зазначає Вайс.

Нові враження

Не дарма кажуть, що подорожі — найкраща інвестиція. Нейробіологія показує, що нові враження змушують мозок виділяти дофамін і створювати більш щільні формації пам'яті, тому час у відпустці проноситься зі свистом, а в повсякденній робочій рутині тягнеться дуже повільно.

Але не подорожами єдиними, як то кажуть. Навіть невеликі нові враження, як-от відвідування нового фермерського ринку, дзвінок другові, з яким не вийшло поговорити багато років, фарбування нігтів у несподіваний колір, можуть подарувати нові емоції та задоволення.

Подорожі дарують нові незабутні емоції Фото: Getty Images

Посилити ефект щастя допоможе розділена радість. Тому варто розповідати друзям про свої досягнення.

Покупки, що заощаджують час

Служба доставки їжі або прибирання будинку — це не розкіш, а інвестиція в психічне здоров'я. Дослідження показують, що покупки, які економлять час, знижують стрес ефективніше, ніж матеріальні витрати.

Коли ви передаєте на аутсорсинг завдання, які вас лякають, ви не лінуєтеся — ви геніальні. Ваше майбутнє "я", яке не буде гарячково прибиратися перед приходом гостей, буде вам вдячне.

Дії, які покращують ваші стосунки

Після більш ніж 80-річного спостереження за людьми дослідники з Гарварду виявили дещо дивовижне: близькі стосунки пророкують щастя краще, ніж генетика, багатство або слава.

Вечеря з друзями або квиток на літак, щоб відвідати сестру, — це не просто покупка, а депозит на ваш емоційний пенсійний рахунок, який приносить дивіденди десятиліттями.

Щедрість до інших

Ділячись з іншими продуктами, речами або даруючи подарунки, людина відчуває велике задоволення. Це пов'язано з тим, що ланцюжки винагороди активізуються інтенсивніше, коли гроші витрачаються на інших, а не на себе.

"Вчені називають це "ейфорією помічника", цей теплий приплив, коли ви оплачуєте обід другу або жертвуєте на справи, які вам небайдужі. Ваш мозок буквально винагороджує щедрість щедріше, ніж потурання своїм слабкостям", — пояснює Джессіка.

Маленькі радощі

Системи задоволення вашого мозку віддають перевагу кільком маленьким дозам перед однією великою. Улюблена кава двічі на тиждень приносить більше кумулятивної радості, ніж одна витрата на суму в сто разів більшу.

Скромні, регулярні задоволення створюють ритми щастя, які мозок починає передчувати і смакувати.

Чашка улюбленої кави кілька разів на тиждень здатна порадувати більше, ніж дорога покупка Фото: BBC

Суперечливі виклики

Всупереч здоровому глузду, складні переживання — занурення в холодну воду, здійснення складних походів, освоєння складних навичок — створюють тривале задоволення. Ці "заслужені задоволення" запускають у мозку ланцюжки досягнень, які звичні зручності просто не можуть досягти. Боротьба буквально стає частиною вашої історії ідентичності.

Планування

Бронювання вражень заздалегідь створює потрійну гру щастя: радість передчуття, радість переживання і радість спогадів. Відпустка починає приносити щастя з того моменту, як ви її бронюєте, за кілька місяців до того, як ви спакуєте валізи.

"Найрозумніші гроші, які ви коли-небудь витратите, — це не на речі, щоб вразити інших, а на враження, які змінюють те, як ви ставитеся до свого життя. Це не потурання бажанням — це розумне інвестування в те, що дійсно важливо", — підсумувала коуч.

Раніше Фокус писав, що:

Пара після 70 років шлюбу одним реченням розкрила секрет щастя. Основою їхніх тривалих стосунків стали взаємоповага, терпіння і чесність.

Тим часом учені з'ясували, коли люди відчувають пік щастя.

Ми також розповідали, як найщасливіші люди проводять вихідні.