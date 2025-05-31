Счастье покупается: гуру психологии назвала 8 вещей, на которых нельзя экономить

Фраза "Счастье за деньги не купишь" стара как мир. Однако ученые опровергают ее, утверждая, что купить счастье за наличные (или безналичные) очень даже возможно. Главное — потратить их с умом и вложить в покупки, которые обеспечат длительное ощущение счастья.

Related video

Об этом тренер по позитивной психологии Джессика Вайс рассказала в своей колонке для CNBC.

По ее словам, есть восемь вещей, на которые не стоит жалеть денег, поскольку инвестиции в эти категории действительно принесут пользу благополучию в долгосрочной перспективе.

Живая музыка

Подпевать любимые хиты в компании еще тысяч поклонников на живом концерте любимого исполнителя или группы – не просто развлечение, это наука.

"Когда мы поем вместе, наш мозг выделяет окситоцин (гормон связи) и эндорфины, которые создают то, что социолог Эмиль Дюркгейм назвал "коллективным возбуждением" — это возбуждающее чувство связи, которое охватывает толпу. Исследования показывают, что групповое пение снижает уровень кортизола и создает чувство принадлежности, которое может сохраняться в течение нескольких дней после финального выступления на бис", — отмечает Вайс.

Новые впечатления

Не зря говорят, что путешествия — лучшая инвестиция. Нейробиология показывает, что новые впечатления заставляют мозг выделять дофамин и создавать более плотные формации памяти, поэтому время в отпуске проносится со свистом, а в повседневной рабочей рутине тянется очень медленно.

Но не путешествиями едиными, как говорится. Даже небольшие новые впечатления, такие как посещение нового фермерского рынка, звонок другу, с которым не получилось поговорить много лет, покраска ногтей в неожиданный цвет, могут подарить новые эмоции и удовлетворение.

Путешествия дарят новые незабываемые эмоции Фото: Getty Images

Усилить эффект счастья поможет разделенная радость. Поэтому стоит рассказывать друзьям о своих достижениях.

Покупки, экономящие время

Служба доставки еды или уборка дома — это не роскошь, а инвестиция в психическое здоровье. Исследования показывают, что покупки, экономящие время, снижают стресс эффективнее, чем материальные траты.

Когда вы передаете на аутсорсинг задачи, которые вас пугают, вы не ленитесь — вы гениальны. Ваше будущее "я", которое не будет лихорадочно убираться перед приходом гостей, будет вам благодарно.

Действия, которые улучшают ваши отношения

После более чем 80-летнего наблюдения за людьми исследователи из Гарварда обнаружили нечто удивительное: близкие отношения предсказывают счастье лучше, чем генетика, богатство или слава.

Ужин с друзьями или билет на самолет, чтобы навестить сестру, — это не просто покупка, а депозит на ваш эмоциональный пенсионный счет, который приносит дивиденды десятилетиями.

Щедрость к другим

Делясь с другими продуктами, вещами или даря подарки, человек испытывает большое удовлетворение. Это связано с тем, что цепочки вознаграждения активизируются интенсивнее, когда деньги тратятся на других, а не на себя.

"Ученые называют это "эйфорией помощника", этот теплый прилив, когда вы оплачиваете обед другу или жертвуете на дела, которые вам небезразличны. Ваш мозг буквально вознаграждает щедрость более щедро, чем потакание своим слабостям", — поясняет Джессика.

Маленькие радости

Системы удовольствия вашего мозга предпочитают несколько маленьких доз одной большой. Любимый кофе два раза в неделю приносит больше кумулятивной радости, чем одна трата за сумму в сто раз больше.

Скромные, регулярные удовольствия создают ритмы счастья, которые мозг начинает предвкушать и смаковать.

Чашка любимого кофе пару раз в неделю способна порадовать больше, чем дорогая покупка Фото: BBC

Противоречивые вызовы

Вопреки здравому смыслу, сложные переживания — погружение в холодную воду, совершение сложных походов, освоение сложных навыков — создают длительное удовлетворение. Эти "заслуженные удовольствия" запускают в мозге цепочки достижений, которые привычные удобства просто не могут достичь. Борьба буквально становится частью вашей истории идентичности.

Планирование

Бронирование впечатлений заранее создает тройную игру счастья: радость предвкушения, радость переживания и радость воспоминаний. Отпуск начинает приносить счастье с того момента, как вы его бронируете, за несколько месяцев до того, как вы упакуете чемоданы.

"Самые разумные деньги, которые вы когда-либо потратите, — это не на вещи, чтобы впечатлить других, а на впечатления, которые меняют то, как вы относитесь к своей жизни. Это не потворство желаниям — это разумное инвестирование в то, что действительно важно", — подытожила коуч.

Ранее Фокус писал, что:

Пара после 70 лет брака одним предложением раскрыла секрет счастья. Основой их длительных отношений стали взаимоуважение, терпение и честность.

Тем временем ученые выяснили, когда люди чувствуют пик счастья.

Мы также рассказывали, как самые счастливые люди проводят выходные.