За кілька кроків від знака "Голлівуд": у Каліфорнії виставили на продаж розкішний будинок (фото)
Уперше за 37 років на ринок нерухомості виставили будинок, розташований на Голлівудських пагорбах, лише за кілька десятків метрів від знаменитого напису "HOLLYWOOD".
Це шале на Малхолланд Хайвей у Лос-Анджелесі було побудовано 1963 року, повідомляє агентство нерухомості Coldwell Banker.
Останніми власниками будинку з трьома спальнями і чотирма ванними кімнатами загальною площею 230 квадратних метрів з 1988 року були скульпторка Діана Вальчак та її партнер, режисер Джефф Клейзер, які купили маєток у Беверлі-Гіллз за 336 000 доларів. Зараз його продають за 2 млн 250 тис. доларів, тобто близько 93 млн 768 тис. грн.
Будинок у формі літери "А" є нетиповим для Лос-Анджелеса. Він облицьований деревом всередині та зовні, створюючи атмосферу "будиночка в лісі". Також на території є спа-джакузі.
Власники будинку, як пише New York Post, використовували цей простір і як місце проживання, і як творчу студію для художників, музикантів, скульпторів і кінематографістів. Цю нерухомість було визнано однією з найкращих для короткострокової оренди в Каліфорнії.
Розташування будинку забезпечує чудовий краєвид: спереду — панорамний вид на центр Лос-Анджелеса, парк Гріффіт і, в ясні дні, на Тихий океан, а ззаду — знак Голлівуду, що розташований так близько, що здається "особистою визначною пам'яткою".
Незважаючи на близькість до туристичного центру, на цій ділянці практично завжди панує тиша й усамітнення, і у власників ніколи не було жодних проблем зі зломом або незаконним проникненням.
"Це не просто місце для життя, це місце для творчості, усамітнення і приналежності до чогось знакового", — зазначається в оголошенні.
Нагадаємо, невідомі зловмисники пограбували будинок актора Бреда Пітта. Нерухомість голлівудська зірка придбала у квітні 2023 року, заплативши за неї 5,5 мільйона доларів.
Також Фокус писав, що особняк з культового музичного кліпу Майлі Сайрус "Flowers", який колись належав Френку Сінатрі, продали за 5 мільйонів доларів.