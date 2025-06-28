За кілька кроків від знака "Голлівуд": у Каліфорнії виставили на продаж розкішний будинок (фото)

Уперше за 37 років на ринок нерухомості виставили будинок, розташований на Голлівудських пагорбах, лише за кілька десятків метрів від знаменитого напису "HOLLYWOOD".

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Це шале на Малхолланд Хайвей у Лос-Анджелесі було побудовано 1963 року, повідомляє агентство нерухомості Coldwell Banker.

Останніми власниками будинку з трьома спальнями і чотирма ванними кімнатами загальною площею 230 квадратних метрів з 1988 року були скульпторка Діана Вальчак та її партнер, режисер Джефф Клейзер, які купили маєток у Беверлі-Гіллз за 336 000 доларів. Зараз його продають за 2 млн 250 тис. доларів, тобто близько 93 млн 768 тис. грн.

Будинок у формі літери "А" є нетиповим для Лос-Анджелеса. Він облицьований деревом всередині та зовні, створюючи атмосферу "будиночка в лісі". Також на території є спа-джакузі.

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей

Власники будинку, як пише New York Post, використовували цей простір і як місце проживання, і як творчу студію для художників, музикантів, скульпторів і кінематографістів. Цю нерухомість було визнано однією з найкращих для короткострокової оренди в Каліфорнії.

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Усередині будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Розташування будинку забезпечує чудовий краєвид: спереду — панорамний вид на центр Лос-Анджелеса, парк Гріффіт і, в ясні дні, на Тихий океан, а ззаду — знак Голлівуду, що розташований так близько, що здається "особистою визначною пам'яткою".

Біля будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Біля будинку 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Вид на будинок 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Незважаючи на близькість до туристичного центру, на цій ділянці практично завжди панує тиша й усамітнення, і у власників ніколи не було жодних проблем зі зломом або незаконним проникненням.

"Це не просто місце для життя, це місце для творчості, усамітнення і приналежності до чогось знакового", — зазначається в оголошенні.

Нагадаємо, невідомі зловмисники пограбували будинок актора Бреда Пітта. Нерухомість голлівудська зірка придбала у квітні 2023 року, заплативши за неї 5,5 мільйона доларів.

Також Фокус писав, що особняк з культового музичного кліпу Майлі Сайрус "Flowers", який колись належав Френку Сінатрі, продали за 5 мільйонів доларів.