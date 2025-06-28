В нескольких шагах от знака "Голливуд": в Калифорнии выставили на продажу роскошный дом (фото)

Впервые за 37 лет на рынок недвижимости был выставлен дом, находящийся на Голливудских холмах, всего в нескольких десятках метрах от знаменитой надписи "HOLLYWOOD".

Related video

Данное шале на Малхолланд Хайвей в Лос-Анджелесе было построено в 1963 году, сообщает агентство недвижимости Coldwell Banker.

Последними владельцами дома с тремя спальными и четырьмя ванными комнатами общей площадью 230 квадратных метров с 1988 года были скульптор Диана Вальчак и ее партнер, режиссер Джефф Клейзер, купившие поместье в Беверли-Хиллз за 336 000 долларов. Сейчас его продают за 2 млн 250 тыс. долларов, то есть около 93 млн 768 тыс. грн.

Дом в форме буквы "А" является нетипичным для Лос-Анджелеса. Он облицован деревом внутри и снаружи, создавая атмосферу "домика в лесу". Также на территории есть спа-джакузи.

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей

Владельцы дома, как пишет New York Post, использовали это пространство и как место жительства, и как творческую студию для художников, музыкантов, скульпторов и кинематографистов. Данная недвижимость была признана одной из лучшей для краткосрочной аренды в Калифорнии.

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Внутри дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Расположение дома обеспечивает прекрасный вид: спереди — панорамный вид на центр Лос-Анджелеса, парк Гриффит и, в ясные дни, на Тихий океан, а сзади — знак Голливуда, который находится так близко, что кажется "личной достопримечательностью".

Около дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Около дома 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Вид на дом 6105 на Малхолланд Хайвей Фото: New York Post

Несмотря на близость к туристическому центру, на этом участке практически всегда царит тишина и уединение, и у владельцев никогда не было никаких проблем со взломом или незаконным проникновением.

"Это не просто место для жизни, это место для творчества, уединения и принадлежности к чему-то знаковому", — отмечается в объявлении.

Напомним, неизвестные злоумышленники ограбили дом актера Бреда Питта. Недвижимость голливудская звезда приобрела в апреле 2023 года, заплатив за него 5,5 миллиона долларов.

Также Фокус писал, что особняк из культового музыкального клипа Майли Сайрус "Flowers", который когда-то принадлежал Фрэнку Синатре, продали за 5 миллионов долларов.