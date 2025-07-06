Як позбутися мух в квартирі: чотири рослини, які ненавидять комахи

Щоб не завелися комахи, можна щільно зачинити всі двері, вікна, щілини, але жити в будинку стане незручно. Інші варіанти — обробити приміщення хімікатами з довгим списком незрозумілих назв або ганяти мух рушником. Але є кращий спосіб, який одночасно освіжить ваш дім.

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Замість хімії експерти радять використовувати рослини, які відлякують комах. Вони рекомендують: "Розмістіть горщики або вази з такими рослинами на підвіконнях і в кухні, щоб відлякувати шкідників", пише Express.

Базилік

Базилік – найпопулярніша рослина для відлякування мух. Окрім корисних властивостей на кухні, він природно відганяє мух та інших комах. Базилік виділяє ефірні олії з насиченим пряним ароматом, що не подобається мухам і іншим шкідникам, які літають.

Експерти відзначають: "Горщик з базиліком не тільки додає смак у песто, салати, супи, рибні страви та пасту, а й освіжає повітря в кімнаті. Комахи уникають запаху базилікових листків, оскільки він їм неприємний."

Лаванда

Лаванда подобається багатьом, а її квіти можна збирати, щоб відлякувати комах у домі. Найкраще вона пахне, коли квіти тільки розпускаються і яскраві. Навіть висушені квіти корисні – з них можна зробити ароматичні мішечки для шафи. Покладіть кілька пучків лаванди по дому та у шкарпеткову шухляду – це захистить ваш одяг від молі та інших шкідників.

Меліса (лимонна м’ята)

Листя меліси має яскравий лимонний аромат. Хоч білі квіти приваблюють бджіл, листя відлякує інших комах. Принесіть рослину додому та трохи потріть листя – аромат приємний для людей, але неприємний для мух та комарів.

М’ята

Свіжий аромат м’яти солодкий для людини, але мухам і шкідникам він не подобається. Незважаючи на звичайний зелений вигляд, м’ята відлякує мух своїм запахом і смаком, а також добре росте в приміщеннях при регулярному поливі.

Нагадаємо, на території України стрімко поширюється одна з найнебезпечніших рослин — борщівник. Його масове зростання фіксують у різних регіонах, і ситуація вже давно вийшла за межі локальної проблеми, перетворившись на загрозу для екології та здоров’я населення.

Фокус також писав, що дослідники розповіли про інопланетну рослину з найбільш довго живучим листям у світі — може жити тисячі років.