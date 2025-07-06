Как избавиться от мух в квартире: четыре растения, которые ненавидят насекомые

Чтобы не завелись насекомые, можно плотно закрыть все двери, окна, щели, но жить в доме станет неудобно. Другие варианты — обработать помещение химикатами с длинным списком непонятных названий или гонять мух полотенцем. Но есть лучший способ, который одновременно освежит ваш дом.

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Вместо химии эксперты советуют использовать растения, которые отпугивают насекомых. Они рекомендуют: "Разместите горшки или вазы с такими растениями на подоконниках и в кухне, чтобы отпугивать вредителей", пишет Express.

Базилик

Базилик — самое популярное растение для отпугивания мух. Кроме полезных свойств на кухне, он естественно отгоняет мух и других насекомых. Базилик выделяет эфирные масла с насыщенным пряным ароматом, что не нравится мухам и другим летающим вредителям.

Эксперты отмечают: "Горшок с базиликом не только добавляет вкус в песто, салаты, супы, рыбные блюда и пасту, но и освежает воздух в комнате. Насекомые избегают запаха базиликовых листьев, поскольку он им неприятен."

Лаванда

Лаванда нравится многим, а ее цветы можно собирать, чтобы отпугивать насекомых в доме. Лучше всего она пахнет, когда цветы только распускаются и яркие. Даже высушенные цветы полезны — из них можно сделать ароматические мешочки для шкафа. Положите несколько пучков лаванды по дому и в носочный ящик — это защитит вашу одежду от моли и других вредителей.

Мелисса (лимонная мята)

Листья мелиссы имеют яркий лимонный аромат. Хотя белые цветы привлекают пчел, листья отпугивают других насекомых. Принесите растение домой и немного потрите листья — аромат приятный для людей, но неприятный для мух и комаров.

Мята

Свежий аромат мяты сладкий для человека, но мухам и вредителям он не нравится. Несмотря на обычный зеленый вид, мята отпугивает мух своим запахом и вкусом, а также хорошо растет в помещениях при регулярном поливе.

Напомним, на территории Украины стремительно распространяется одно из самых опасных растений — борщевик. Его массовый рост фиксируют в разных регионах, и ситуация уже давно вышла за пределы локальной проблемы, превратившись в угрозу для экологии и здоровья населения.

Фокус также писал, что исследователи рассказали об инопланетном растении с самыми долго живучими листьями в мире — может жить тысячи лет.