Помер останній бойфренд Джекі Кеннеді (фото)

Бельгійсько-американський алмазний магнат Моріс Темпельсман був партнером колишньої першої леді США протягом десяти років, аж до її смерті.

Related video

Моріс Темпельсман, останній бойфренд Жаклін Кеннеді Онассіс, вдови 35-го президента США Джона Кеннеді, помер у віці 95 років через ускладнення після падіння, повідомив його син Леон. Темпельсман був бельгійсько-американським ювелірним магнатом, який заробив статки на продажу алмазів із Золотого берега Африки, пише The Daily Beast.

Однак, мабуть, найбільшу популярність він здобув завдяки своїм стосункам із Кеннеді Онассіс, яку він оберігав і опікувався до її смерті 1994 року.

Одна з останніх прогулянок Джекі Кеннеді та Моріса Темпельсмана в Центральному парку Фото: Соцсети

Темпельсман був впливовим спонсором Демократичної партії, пожертвувавши близько 500 000 доларів тільки в 1990-х роках, і підтримував тісні стосунки з лідерами демократів, зокрема й з покійним чоловіком Онассіс, президентом Джоном Ф. Кеннеді, з яким він познайомився, коли Кеннеді ще був сенатором від Массачусетса.

Хоча вони були знайомі близько 30 років, Темпельсман і колишня перша леді зблизилися тільки в останнє десятиліття її життя.

Після смерті її другого чоловіка, грецького судноплавного магната Арістотеля Онассіса, 1975 року Темпельсман став фінансовим консультантом Кеннеді Онассіс і, як повідомляють, вчетверо збільшив її спадок у розмірі 26 мільйонів доларів.

Після вбивства Джона Кеннеді, Джекі вийшла заміж за грецького мільярдера Фото: Скриншот видео

Хоча Темпельсман був впливовим бізнесменом і політичним спонсором, про його особисте життя відомо дуже мало. Він ретельно оберігав своє особисте життя і життя Джекі Кеннеді, відлякуючи фотографів, які ловили їх на прогулянках у Центральному парку.

Після того, як 1993 року Джекі Кеннеді дізналася, що тяжко хвора, Моріс переніс свій офіс до неї у квартиру, де вони жили разом, щоб ніколи її не залишати.

Він був біля її ліжка, коли Жаклін померла у віці 64 років 1994 року, і стояв поруч з її дітьми на похоронах у Нью-Йорку і на Арлінгтонському національному кладовищі. У період залицянь вони насолоджувалися вишуканим життям, вечеряючи в ресторанах Верхнього Іст-Сайду Нью-Йорка, проводячи вихідні на кінній фермі Кеннеді Онассіс у Нью-Джерсі, а влітку — плаваючи під вітрилом у її маєтку Мартас-Він'ярд і катаючись на його яхті. Вони також приймали високопоставлених гостей, включно з Біллом і Гілларі Клінтон.

Джекі Кеннеді двічі була заміжня Фото: Getty Images

Моріс Темпельсман, який емігрував зі своєю ортодоксальною єврейською сім'єю з Антверпена до Нью-Йорка 1940 року, рятуючись від нацистських переслідувань, розпочав свою кар'єру, працюючи у свого батька, який також був брокером з продажу діамантів.

Згідно з розсекреченими документами адміністрації Кеннеді, Темпелсман, імовірно, втручався в африканську політику під час Холодної війни.

Хоча він іноді підтримував рух за визволення Африки, Темпелсман також очолював усунення лідерів соціалістичних поглядів і сприяв встановленню дружніх до бізнесу авторитарних режимів у Гані та Демократичній Республіці Конго, тоді відомій як Заїр.

У Темпелсмана залишилися троє дітей від шлюбу з Ліллі Бухольц, з якою він одружився 1949 року, але з якою розлучився задовго до початку стосунків із Джекі Кеннеді. Крім сина Леона і дочок Рени і Марсі, у нього залишилися шість онуків і сім правнуків. Його поховали 26 серпня в Нью-Джерсі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про онука Джона Кеннеді. Джек Шлоссберг навчався в Гарварді. І міг би зайнятися політикою, але відмовився, що це його мало цікавить.

А в лютому 2025 року помер охоронець, який не врятував Джона Кеннеді від кулі в Далласі.