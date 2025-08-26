Умер последний бойфренд Джеки Кеннеди (фото)

Бельгийско-американский алмазный магнат Морис Темпельсман был партнером бывшей первой леди США в течение десяти лет, вплоть до ее смерти.

Морис Темпельсман, последний бойфренд Жаклин Кеннеди Онассис, вдовы 35-го президента США Джона Кеннеди, скончался в возрасте 95 лет из-за осложнений после падения, сообщил его сын Леон. Темпельсман был бельгийско-американским ювелирным магнатом, сколотившим состояние на продаже алмазов с Золотого берега Африки, пишет The Daily Beast.

Однако пожалуй, наибольшую известность он получил благодаря своим отношениям с Кеннеди Онассис, которую он оберегал и опекал до ее смерти в 1994 году.

Одна из последних прогулок Джеки Кеннеди и Мориса Темпельсмана в Центральном парке Фото: Соцсети

Темпельсман был влиятельным спонсором Демократической партии, пожертвовав около 500 000 долларов только в 1990-х годах, и поддерживал тесные отношения с лидерами демократов, включая покойного мужа Онассис, президента Джона Ф. Кеннеди, с которым он познакомился, когда Кеннеди еще был сенатором от Массачусетса.

Хотя они были знакомы около 30 лет, Темпельсман и бывшая первая леди сблизились только в последнее десятилетие ее жизни.

После смерти ее второго мужа, греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса, в 1975 году Темпельсман стал финансовым консультантом Кеннеди Онассис и, как сообщается, увеличил в четыре раза ее наследство в размере 26 миллионов долларов.

После убийства Джона Кеннеди, Джеки вышла замуж за греческого миллиардера Фото: Скриншот видео

Хотя Темпельсман был влиятельным бизнесменом и политическим спонсором, о его личной жизни известно очень мало. Он тщательно оберегал свою личную жизнь и жизнь Джеки Кеннеди, отпугивая фотографов, которые ловили их на прогулках в Центральном парке.

После того, как в 1993 году Джеки Кеннеди узнала, что тяжело больна, Морис перенес свой офис к ней в квартиру, где они жили вместе, чтобы никогда ее не покидать.

Он был у ее постели, когда Жаклин умерла в возрасте 64 лет в 1994 году, и стоял рядом с ее детьми на похоронах в Нью-Йорке и на Арлингтонском национальном кладбище. В период ухаживаний они наслаждались изысканной жизнью, ужиная в ресторанах Верхнего Ист-Сайда Нью-Йорка, проводя выходные на конной ферме Кеннеди Онассис в Нью-Джерси, а летом – плавая под парусом в ее поместье Мартас-Винъярд и катаясь на его яхте. Они также принимали высокопоставленных гостей, включая Билла и Хиллари Клинтон.

Джеки Кеннеди дважды была замужем Фото: Getty Images

Морис Темпельсман, эмигрировавший со своей ортодоксальной еврейской семьей из Антверпена в Нью-Йорк в 1940 году, спасаясь от нацистских преследований, начал свою карьеру, работая у своего отца, который также был брокером по продаже бриллиантов.

Согласно рассекреченным документам администрации Кеннеди, Темпелсман предположительно вмешивался в африканскую политику во время Холодной войны.

Хотя он иногда поддерживал движение за освобождение Африки, Темпелсман также возглавлял отстранение лидеров социалистических взглядов и способствовал установлению дружественных бизнесу авторитарных режимов в Гане и Демократической Республике Конго, тогда известной как Заир.

У Темпелсмана остались трое детей от брака с Лилли Бухольц, на которой он женился в 1949 году, но с которой расстался задолго до начала отношений с Джеки Кеннеди. Помимо сына Леона и дочерей Рены и Марси, у него остались шесть внуков и семь правнуков. Он был похоронен 26 августа в Нью-Джерси.

